Врач Пономарева: вам следует избегать четырех ингредиентов в салате - "они делают вас толстыми"

1. Заправка

"Готовые заправки для салатов , которые поставляются с расфасованными салатами из супермаркета , например , могут содержать до 10 граммов жира (на 30 граммов) и бесчисленное количество калорий. Причина: соусы часто готовятся на основе майонеза или крем-фреш, что делает даже небольшую порцию салата жирной бомбой", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

2. Мясо – без панировки, пожалуйста

"Потому что панировочные сухари дает хороший заряд ненужных лишних калорий".





3. Сыр

"Например, 100 граммов гауды содержат около 350 калорий и 30 граммов жира. Поэтому обязательно следите за количеством таких жирных сыров в салате".

4. Сухарики – домашние полезнее

"Вы не поверите, но в 50 граммах сухариков около 240 калорий и 20 граммов жира".

Различные продукты, способствующие ожирению, превращают то, что на самом деле является здоровой пищей, в настоящую калорийную бомбу в качестве начинки или заправки. Но где именно прячутся ловушки для салата?Вы можете избежать этих пяти вещей, чтобы ваш салат оставался хорошей пищей для похудения.Салатную заправку можно без сомнения назвать скрытым ингредиентом номер один для набора веса.Салат с жареной курицей или индюшачьей грудкой на самом деле является отличным обедом: блюдо содержит не только витамины, но и много белка. Однако, пытаясь похудеть, вы должны убедиться, что мясо не панировано.Сыр входит во многие из самых популярных салатов : греческий салат (фета), салат от шеф-повара (гауда), салат цезарь (пармезан) и салат из помидоров с моцареллой из буйволиного молока. Однако эти виды сыра могут быстро повысить калорийность салата.Маленькие сухарики, много калорий.Причина: маленькие хлебные кубики обычно жарят в большом количестве масла. Поэтому в ресторане лучше обойтись без него – а при приготовлении дома лучше использовать самодельные хрустящие кубики, а не украшать готовыми из супермаркета.Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.

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