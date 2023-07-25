Врач Пономарева: вам следует избегать четырех ингредиентов в салате - "они делают вас толстыми"
Любой, кто хочет сбросить лишние килограммы, любит рассчитывать на салаты во время еды. Здоровое и низкокалорийное, это идеальная еда для дефицита калорий, но будьте осторожны, некоторые ингредиенты даже заставят вас набрать вес.
Различные продукты, способствующие ожирению, превращают то, что на самом деле является здоровой пищей, в настоящую калорийную бомбу в качестве начинки или заправки. Но где именно прячутся ловушки для салата?
Вы можете избежать этих пяти вещей, чтобы ваш салат оставался хорошей пищей для похудения.
1. Заправка
Салатную заправку можно без сомнения назвать скрытым ингредиентом номер один для набора веса.
"Готовые заправки для салатов , которые поставляются с расфасованными салатами из супермаркета , например , могут содержать до 10 граммов жира (на 30 граммов) и бесчисленное количество калорий. Причина: соусы часто готовятся на основе майонеза или крем-фреш, что делает даже небольшую порцию салата жирной бомбой", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
2. Мясо – без панировки, пожалуйста
Салат с жареной курицей или индюшачьей грудкой на самом деле является отличным обедом: блюдо содержит не только витамины, но и много белка. Однако, пытаясь похудеть, вы должны убедиться, что мясо не панировано.
"Потому что панировочные сухари дает хороший заряд ненужных лишних калорий".
3. Сыр
Сыр входит во многие из самых популярных салатов : греческий салат (фета), салат от шеф-повара (гауда), салат цезарь (пармезан) и салат из помидоров с моцареллой из буйволиного молока. Однако эти виды сыра могут быстро повысить калорийность салата.
"Например, 100 граммов гауды содержат около 350 калорий и 30 граммов жира. Поэтому обязательно следите за количеством таких жирных сыров в салате".
4. Сухарики – домашние полезнее
Маленькие сухарики, много калорий.
"Вы не поверите, но в 50 граммах сухариков около 240 калорий и 20 граммов жира".
Причина: маленькие хлебные кубики обычно жарят в большом количестве масла. Поэтому в ресторане лучше обойтись без него – а при приготовлении дома лучше использовать самодельные хрустящие кубики, а не украшать готовыми из супермаркета.
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