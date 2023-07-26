Невролог Алехина назвала 4 признака, которое говорят, что у вас синдром хронической усталости

1. Не чувствую себя отдохнувшим после сна





"К сожалению, люди с синдромом хронической усталости часто чувствуют, что они не выспались должным образом", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

2. Пробуждение во сне

"Пациенты с этим заболеванием могут также обнаружить, что они часто просыпаются слишком рано утром".

3. Ощущение скованности, усталости или ощущения гриппа при пробуждении

"Вы можете испытывать озноб, ночные поты, боль в горле, головные или мышечные боли".

4. Чувство сильной усталости и сонливости в течение дня

Наиболее распространенным признаком является крайняя усталость. Помимо чувства сильной усталости, это состояние также можетВозможно, самый разочаровывающий результат сна — это проснуться и не чувствовать себя отдохнувшим, несмотря на полную ночь.Этот контрольный признак все еще может быть очевиден, даже если вы спали много часов.Еще один неприятный признак, который может настигнуть ночью, — постоянное пробуждение во время сна.Другим контрольным признаком является пробуждение в оцепенении или ощущение, что у вас грипп.Последней проблемой, с которой могут столкнуться пациенты со сном, являетсяВажно обратиться к врачу общей практики, если вы считаете, что у вас может быть синдром хронической усталости, чтобы убедиться, что вы получите правильный диагноз, поскольку симптомы часто похожи на другие проблемы со здоровьем.Ранее МедикФорум писал о скрытой соли в сладости.

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