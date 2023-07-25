Врач Тихомирова: скрытую соль могут содержать даже привычные сладости
Врач Елена Тихомирова: привычные продукты могут содержать много скрытой соли, употребление которой ведет к проблемам со здоровьем.
Врач Тихомирова предупредила россиян о вреде скрытой соли, то есть, такой соли, которая присутствует в составе продукта, но при этом не ощущается из-за других добавок. Таким образом, многие люди употребляют большое количество скрытой соли, не подозревая этого.
«Если вы часто употребляете такую пищу, то можете стать склонны к отекам и другим проблемам со здоровьем. В частности, повышенное употребление скрытой соли ведет к ожирению и болезням сосудов», - рассказала врач Елена Тихомирова изданию «Лайф».
Медик перечислила продукты, которые обычно становятся источником чрезмерного количества съедаемой соли.
- Изделия фастфуда, которые поедаются на ходу – гамбургеры, пицца, пирожки, сэндвичи и др.
- Блюда на заказ из ресторанов и кафе.
- Домашние соленья.
- Сыры (за исключением моцареллы).
- Продукты из переработанного мяса – колбаса, сосиски, ветчина и т.д.
- Готовые сласти, десертные изделия.
«Скрытую соль могут содержать даже привычные сладости – ее добавляют в шоколад, печенье и другие кондитерские изделия, чтобы усилить их вкус», - предупредила специалистка.
Наиболее солеными являются готовые закуски, предназначенные обычно для употребления с пивом, – в виде чипсов, сухариков, вяленого мяса и других. По словам эксперта, такие продукты отличаются огромным количеством соли, которое в них к тому же часто сочетается с вредным жиром и другими вредными веществами. Употребление таких закусок наносит значительный вред сосудистой системе и сердцу.
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Елена Тихомирова
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог
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