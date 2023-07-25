Врач Тихомирова: скрытую соль могут содержать даже привычные сладости

«Если вы часто употребляете такую пищу, то можете стать склонны к отекам и другим проблемам со здоровьем. В частности, повышенное употребление скрытой соли ведет к ожирению и болезням сосудов», - рассказала врач Елена Тихомирова изданию «Лайф».

Изделия фастфуда, которые поедаются на ходу – гамбургеры, пицца, пирожки, сэндвичи и др.

Блюда на заказ из ресторанов и кафе.

Домашние соленья.

Сыры (за исключением моцареллы).

Продукты из переработанного мяса – колбаса, сосиски, ветчина и т.д.

Готовые сласти, десертные изделия.

«Скрытую соль могут содержать даже привычные сладости – ее добавляют в шоколад, печенье и другие кондитерские изделия, чтобы усилить их вкус», - предупредила специалистка.

Врач Тихомирова предупредила россиян о вреде скрытой соли, то есть, такой соли, которая присутствует в составе продукта, но при этом не ощущается из-за других добавок. Таким образом, многие люди употребляют большое количество скрытой соли, не подозревая этого.Медик перечислила продукты, которые обычно становятся источником чрезмерного количества съедаемой соли.Наиболее солеными являются готовые закуски, предназначенные обычно для употребления с пивом, – в виде чипсов, сухариков, вяленого мяса и других. По словам эксперта, такие продукты отличаются огромным количеством соли, которое в них к тому же часто сочетается с вредным жиром и другими вредными веществами. Употребление таких закусок наносит значительный вред сосудистой системе и сердцу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что добавление молока в кофе и чай делает их менее полезными

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