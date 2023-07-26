Терапевт Андреева назвала 4 продукта, которые помогают от головной боли

1. Кофе

"До шести чашек в день — это нормально, но все по-разному реагируют на кофеин. Если вам не нравится фильтрованный кофе, вы можете попробовать эспрессо. Часто он легче переносится", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

2. Чеснок

"Чеснок может снизить кровяное давление, а вещества аллиин и селен улучшают кровоток".

3. Вода

Вы должны выпивать не менее 1,5 литров воды в день".

4. Имбирь

Вам не обязательно нужны таблетки в качестве болеутоляющих — иногда правильныеделают свое дело. Эти четыре помощника на кухне могут помочь от головной боли.Почти у каждого есть кофе под рукой на кухне дома или в офисе. Это хорошо, потому что тогда вы, возможно, избавите себя от таблеток от головной боли. Причиной этого является стимулирующее действие кофеина, содержащегося в кофе. С улучшением кровообращения снова заработает мыслительный аппарат.Однако, не переусердствуйте с потреблением кофе.Это приносит пользу тем, чьи пульсирующие виски не дают покоя. Чеснок также содержит минералы, такие как калий и витамины, в том числе витамины А, С и Е.Обезвоживание часто приводит к головным болям. Поэтому важно пополнять запасы жидкости, особенно в жаркую погоду, когда вы больны или занимаетесь спортом, иначе головная боль часто не за горами.Ингредиенты имбиря уменьшают высвобождение веществ, которые могут вызывать боль или отек, и ингибируют гормоны (простагландины), которые играют важную роль в передаче боли.Простагландины могут расширять сосуды головного мозга. В результате в черепе может возникать своеобразное давление, проявляющееся головной болью.Ранее МедикФорум писал о скрытой соли в сладостях.

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