Терапевт Андреева назвала 4 продукта, которые помогают от головной боли
Пульсирующая боль в висках или резкая боль за глазами: головные боли действительно могут испортить день и потребовать эффективного облегчения.
Вам не обязательно нужны таблетки в качестве болеутоляющих — иногда правильные продукты делают свое дело. Эти четыре помощника на кухне могут помочь от головной боли.
1. Кофе
Почти у каждого есть кофе под рукой на кухне дома или в офисе. Это хорошо, потому что тогда вы, возможно, избавите себя от таблеток от головной боли. Причиной этого является стимулирующее действие кофеина, содержащегося в кофе. С улучшением кровообращения снова заработает мыслительный аппарат.
Однако, не переусердствуйте с потреблением кофе.
"До шести чашек в день — это нормально, но все по-разному реагируют на кофеин. Если вам не нравится фильтрованный кофе, вы можете попробовать эспрессо. Часто он легче переносится", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
2. Чеснок
"Чеснок может снизить кровяное давление, а вещества аллиин и селен улучшают кровоток".
Это приносит пользу тем, чьи пульсирующие виски не дают покоя. Чеснок также содержит минералы, такие как калий и витамины, в том числе витамины А, С и Е.
3. Вода
Обезвоживание часто приводит к головным болям. Поэтому важно пополнять запасы жидкости, особенно в жаркую погоду, когда вы больны или занимаетесь спортом, иначе головная боль часто не за горами.
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Вы должны выпивать не менее 1,5 литров воды в день".
4. Имбирь
Ингредиенты имбиря уменьшают высвобождение веществ, которые могут вызывать боль или отек, и ингибируют гормоны (простагландины), которые играют важную роль в передаче боли.
Простагландины могут расширять сосуды головного мозга. В результате в черепе может возникать своеобразное давление, проявляющееся головной болью.
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