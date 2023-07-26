Врач Тананакина: при длительной пасмурной и дождливой погоде надо принимать витамин D

«Если установилась длительная пасмурная и дождливая погода, то витамин D надо принимать в лекарственной форме», - поделилась кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

«К продуктам богатым витамином D относятся: жирная рыба (треска, сельдь, лосось), яичный желток, печень, молочные продукты (сыр, йогурт, молоко), грибы (шампиньоны)». – рассказала она.

Человеческий организм самостоятельно вырабатывает очень важный для иммунитета витамин D, но это происходит, когда на кожу воздействуют солнечные лучи. По словам врача Тананакиной, когда за окном пасмурная и дождливая погода, организм слабее производит важный для иммунитета витамин D. В беседе с РИАМО специалистка констатировла, что при длительной пасмурной и дождливой погоде надо принимать витамин D.Врач объяснила, что данный витамин необходим для усвоения таких микроэлементов как кальций и фосфор. При их нехватке человек подвергается риску развития таких патологий как остеопороз, рак, сердечно-сосудистые заболевания. Говоря о продуктах, которые могут быть источниками витамина D, Тананакина уточнила, что они преимущественно относятся к животной пище.Врач добавила, что если витамина D организму не хватает, могут появляться такие симптомы слабый мышечный тонус, ломкость ногтей, сухость кожи, выпадение волос, боли в костях и мышцах. Наиболее эффективным способом определить дефицит значимого витамина является анализ крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки часто совершаются при употреблении кофе.

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