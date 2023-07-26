Диетолог Соломатина: употребление кофе при недосыпе и без воды является ошибкой.

«Тем, у кого уже есть какие-то нарушения в ЖКТ, да и в принципе здоровому человеку пить кофе натощак нельзя», - подчеркнула эксперт в комментарии для «Москвы 24».

«Кофеин действует как диуретик, и если после него не пить воду, то вместо бодрости наступит усталость, появятся туман в голове, спутанность сознания и невозможность сосредоточиться», - предупредила диетолог.

Диетолог Соломатина рассказала, какие ошибки чаще всего совершаются россиянами при употреблении кофе.Диетолог Соломатина проинформировала, что одной из ошибок, допускаемых при приеме кофе, является его питье на пустой желудок.Специалистка уточнила, что выпиваемый на пустой желудок кофе способствует повышению кислотности, в результате чего страдает нежная слизистая оболочка пищеварительного тракта. Как следствие, возникает предрасположенность к эрозиям, язвам и более серьезным повреждениям.Также Соломатина предостерегла от попыток поддерживать тонус с помощью кофе после бессонной ночи. Медик объяснила, что употребление кофе при недосыпе является ошибкой, поскольку напиток усугубляет нагрузку на нервную систему. После бессонницы организм испытывает стресс, в нем повышается содержание гормона кортизола, что обостряет негативные психоэмоциональные реакции. Выпивая кофе, человек лишь усиливает собственную нервозность и напряженность.Еще одна ошибка, по словам Соломатиной, – это отсутствие привычки пит воду после употребления кофе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с пробиотиками улучшают функционирование мозга.

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