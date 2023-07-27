Невролог Алехина: потеря обоняния - ранний признак слабоумия

"Люди с геном APOE e4 начали терять обоняние в возрасте от 65 до 69 лет", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Проверка способности человека обнаруживать запахи может быть полезным способом предсказать будущие проблемы с когнитивными функциями».

«Выявление механизмов, лежащих в основе этих отношений, поможет нам понять роль обоняния в нейродегенерации».

Согласно недавнему исследованию, люди, несущие ген APOE e4, который, как известно, увеличивает риск болезни Альцгеймера, с большей вероятностью будут испытывать снижение способности различать запахи с возрастом.По шкале от нуля до шести, измеряющей количество запахов, которые они могут идентифицировать, носители гена в этом возрасте могут различать в среднем 3,2 запаха по сравнению с 3,9 запахами для тех, у кого нет гена.Когда носители генов достигли возраста 75–79 лет, их способность идентифицировать запахи становилась все более сложной. Кроме того, их обоняние ухудшалось быстрее, чем у людей без гена.Удивительно, но навыки мышления и памяти были сопоставимы между двумя группами, но носители гена испытали более быстрое снижение своих когнитивных способностей с течением времени, как и ожидали исследователи.Несмотря на то, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти выводы и определить, какой уровень потери обоняния будет предсказывать будущий риск, эти результаты могут быть многообещающими, особенно в исследованиях, направленных на выявление людей с риском развития деменции на ранних стадиях заболевания.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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