Врач Гуреева назвала точное количество шагов в день, которое необходимо для здоровья или похудения

Если вы хотите жить здоровым и дожить до старости, вам следует заниматься спортом каждый день. Сюда же относится быстрая ходьба. 10 000 шагов в день — это ориентир, который может варьироваться. Но возраст также играет роль в том, сколько шагов рекомендуется лично вам.

Несколько тысяч шагов в день сохранят ваше здоровье

"Любой, кто придерживается этой квоты, будет вознагражден положительным эффектом в профилактике и лечении ожирения и диабета 2 типа. Если вы хотите похудеть, вам следует увеличить ежедневное количество шагов до 13 000 и получить дополнительные 300 минут физической активности", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Лучше всего приобрести шагомер. Таким образом, вы всегда следите за шагами, которые вы уже предприняли".

На самом деле, количество шагов, которые вы делаете, влияет на физическую форму и здоровье.Врачи рекомендуют проходить 10 000 шагов в день. Но одного этого недостаточно, чтобы оставаться в форме до старости. Кроме того, есть 150 минут физической активности, такой как езда на велосипеде или плавание в неделю.Однако, согласно исследованиюдостаточно для женщин, чтобы снизить риск смерти в пожилом возрасте. Через четыре года женщины старше 70 лет, которые подсчитывают количество шагов в день, имеют меньший риск смерти, чем женщины,Вы можете легко интегрировать больше шагов в свою повседневную жизнь самостоятельно, например, пройдя часть пути на работу, поднявшись по лестнице вместо того, чтобы пользоваться лифтом, или прогуливаясь по телефону, а не сидя за столом.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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