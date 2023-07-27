Врач Гуреева назвала точное количество шагов в день, которое необходимо для здоровья или похудения
Если вы хотите жить здоровым и дожить до старости, вам следует заниматься спортом каждый день. Сюда же относится быстрая ходьба. 10 000 шагов в день — это ориентир, который может варьироваться. Но возраст также играет роль в том, сколько шагов рекомендуется лично вам.
Несколько тысяч шагов в день сохранят ваше здоровье
На самом деле, количество шагов, которые вы делаете, влияет на физическую форму и здоровье.
Врачи рекомендуют проходить 10 000 шагов в день. Но одного этого недостаточно, чтобы оставаться в форме до старости. Кроме того, есть 150 минут физической активности, такой как езда на велосипеде или плавание в неделю.
"Любой, кто придерживается этой квоты, будет вознагражден положительным эффектом в профилактике и лечении ожирения и диабета 2 типа. Если вы хотите похудеть, вам следует увеличить ежедневное количество шагов до 13 000 и получить дополнительные 300 минут физической активности", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Однако, согласно исследованию 4400 шагов в день достаточно для женщин, чтобы снизить риск смерти в пожилом возрасте. Через четыре года женщины старше 70 лет, которые подсчитывают количество шагов в день, имеют меньший риск смерти, чем женщины, сделавшие всего 2700 шагов.
Вы можете легко интегрировать больше шагов в свою повседневную жизнь самостоятельно, например, пройдя часть пути на работу, поднявшись по лестнице вместо того, чтобы пользоваться лифтом, или прогуливаясь по телефону, а не сидя за столом.
"Лучше всего приобрести шагомер. Таким образом, вы всегда следите за шагами, которые вы уже предприняли".
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