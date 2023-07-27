«Не надо себе ставить серьезный диагноз диабета, потому что у тебя полость рта пересохла», - поделился медик своим мнением с Pravda.ru.

«Если брать статистику, то людей с такими нарушениями будет значительно больше, чем людей, у кого диабет», - сказал Алексей Калинчев.

Сухость слизистых оболочек и, в частности, сухость во рту нередко называются врачами среди симптомов сахарного диабета. Подобное изменение с организмом у диабетиков может возникать из-за активной потери жидкости, которая происходит в связи с попытками организма освободиться от излишков сахара в крови. Но врач Калинчев посоветовал не диагностировать диабет из-за сухости во рту, поскольку она может возникать и при других проблемах со здоровьем.По словам Калинчева, к сухости во рту часто ведет заложенность носа и недостаточное потребление жидкости в течение дня. Кроме того, она может возникать из-за таких состояний как аллергический ринит, полиноз, воспаление аденоидов, добавил врач. Он подчеркнул, что большинство случаев, когда возникают жалобы на пересыхающий рот, они бывают связан именно с этими проблемами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие заболевания может указывать учащенное сердцебиение.

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