Врач Самойленко: анализ на скрытую кровь помогает рано вывить рак толстой кишки

«У людей старше 45-50 лет, у которых нет никаких симптомов, проводится анализ кала на скрытую кровь. Именно при помощи этого теста можно обнаружить рак толстой кишки на начальных стадиях», - отметил специалист.

По словам онколога Самойленко, рак толстой кишки можно обнаружить на ранней стадии, когда еще не проявляются внешние симптомы заболевания. В беседе с Tsargrad.tv врач проинформировал, что рано вывить рак толстой кишки помогает анализ на скрытую кровь. Выполнять такой тест следует уже в возрасте, начиная с 45 лет.Кроме того, добавил врач Самойленко, ранней диагностике рака способствует проведение колоноскопи. Благодаря этой процедуре обнаруживаются полипы, которые называются медиками предопухолевыми состояниями. Именно из полипов, возникающих в кишечнике, формируются впоследствии злокачественные опухоли и возникает колоректалный рак. Самойленко сообщил, что обнаруженные полипы можно удалить – это, в свою очередь, не даст развиться инвазивному раку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезни кишечника могут проявляться образованием налета на языке.

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