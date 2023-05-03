Врач Захарова: "общепринятые" признаки старения на самом деле указывают на деменцию
Исследователи надеются, что выявленные ими новые признаки помогут определить риск развития деменции у пациентов ранее.
Исследования в области деменции продолжают открывать способы, позволяющие быстро выявить заболевание и выиграть драгоценное время для вмешательства. Новое исследование дополняет эти усилия, определяя предупреждающие признаки, которые могут быть ошибочно приняты за старение.
«Общепринято, что потеря мышечной силы и замедление темпов — это нормальная часть старения. Однако более слабая хватка, трудности с выполнением простых задач, таких как вставание, ходьба и сидение, могут указывать на что-то более зловещее», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Чтобы изучить взаимосвязь между мышечной функцией и умопомрачительным состоянием, исследовательская группа изучила более 1000 женщин со средним возрастом 75 лет.
Исследователи измерили силу хвата женщин и время, которое им потребовалось, чтобы подняться со стула, пройти три метра, повернуться и снова сесть. Эти тесты также были повторены через пять лет, чтобы отслеживать любую потерю производительности.
В течение следующих 15 лет было обнаружено, что почти 17 процентов участников перенесли деменцию, классифицированную как связанная с деменцией госпитализация или смерть.
"Результаты показали, что более низкая сила хвата и более медленная TUG были значительными факторами риска развития деменции. У женщин с самой слабой силой хвата вероятность развития деменции в пожилом возрасте была более чем в два раза выше".
Сила хвата, которую можно легко измерить с помощью портативного устройства, известного как динамометр, может быть маркером здоровья мозга из-за перекрывающегося характера снижения когнитивных и моторных функций.
Возможно, из-за ряда основных сходств сила хвата также может представлять собой суррогатную меру сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений и слабости, которые являются известными факторами риска развития деменции
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