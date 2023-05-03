Врач Захарова: "общепринятые" признаки старения на самом деле указывают на деменцию

«Общепринято, что потеря мышечной силы и замедление темпов — это нормальная часть старения. Однако более слабая хватка, трудности с выполнением простых задач, таких как вставание, ходьба и сидение, могут указывать на что-то более зловещее», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Результаты показали, что более низкая сила хвата и более медленная TUG были значительными факторами риска развития деменции. У женщин с самой слабой силой хвата вероятность развития деменции в пожилом возрасте была более чем в два раза выше".

Исследования в области деменции продолжают открывать способы, позволяющие быстро выявить заболевание и выиграть драгоценное время для вмешательства. Новое исследование дополняет эти усилия, определяя предупреждающие признаки, которые могут быть ошибочно приняты за старение.Чтобы изучить взаимосвязь между мышечной функцией и умопомрачительным состоянием, исследовательская группа изучила более 1000 женщин со средним возрастом 75 лет.Исследователи измерили силу хвата женщин и время, которое им потребовалось, чтобы подняться со стула, пройти три метра, повернуться и снова сесть. Эти тесты также были повторены через пять лет, чтобы отслеживать любую потерю производительности.В течение следующих 15 лет было обнаружено, что почти 17 процентов участников перенесли деменцию, классифицированную как связанная с деменцией госпитализация или смерть.Сила хвата, которую можно легко измерить с помощью портативного устройства, известного как динамометр, может быть маркером здоровья мозга из-за перекрывающегося характера снижения когнитивных и моторных функций.Возможно, из-за ряда основных сходств сила хвата также может представлять собой суррогатную меру сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений и слабости, которые являются известными факторами риска развития деменцииРанее МедикФорум писал о вреде зеленого чая.

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