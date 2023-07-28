Врач Андреева: кусание ногтей может испортить зубы - «никогда не делайте этого»

«Никогда не делайте этого, если хотите здоровые зубы. Кусание ногтей может привести к деформации зубов и даже к их поломке»., - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Держите ногти коротко подстриженными

Нанесите на ногти лак для ногтей с горьким вкусом

Замените привычку грызть ногти полезной привычкой

Определите свои триггеры (выяснив, что заставляет вас грызть ногти, вы сможете понять, как избежать таких ситуаций).

Если вам скучно или вы испытываете стресс, грызть ногти может показаться идеальным пластырем. Грызть ногти — довольно распространенная привычка у взрослых: по оценкам, от 20 до 30 процентов населения занимаются этой практикой.Хотя причины, по которым люди начинают, часто различаются, согласно одной из теорий, это помогает им регулировать свои эмоции. Однако, по словам эксперта, механизм преодоления, который почти всегда зарождается в детстве, может означать плохие новости для вашей улыбки.Из-за этого ваши зубы крошатся и ломаются, но также под вашими ногтями так много бактерий.Дети и подростки кажутся наиболее склонными к грызению ногтей: по некоторым оценкам, почти 40 процентов детей и почти половина подростков грызут ногти.Хотя это может быть легче сказать, чем сделать, есть некоторые приемы, которые могут помочь вам начать работу.Ранее МедикФорум писал о профилактике гипертонии.

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