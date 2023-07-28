Врач Гасанов рассказал об ошибках мужчин в душе, которые приводят к опасными инфекциями

«Если вы не обрезаны, то, пожалуйста, убедитесь, что каждый раз, когда вы принимаете душ или купаетесь, вы полностью оттягиваете крайнюю плоть назад и чистите вокруг основания головки полового члена. Если вы этого не сделаете, это может привести к накоплению смегмы, которая представляет собой густые выделения, похожие на сыр, которые накапливаются вокруг гениталий», - говорит врач-уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.

«Все, что вам нужно сделать, это осторожно оттянуть крайнюю плоть назад, когда вы находитесь в душе или ванне, и вымыть свои гениталии теплой водой».

Хотя принятие душа — это то, что вы, вероятно, делаете на автопилоте, практика — это нечто большее, чем вода, средства по уходу за кожей и скрабирование.Вы можете не слишком задумываться об общей практике, но есть важные области, которые вы не должны упустить.Мужчины могут совершать простую ошибку при принятии душа, что может привести к бактериальным или грибковым инфекциям.Уролог подчеркнутьДоктор объяснил, почему рассмотрение этой части тела в душе является ключевым. Его совет основан на «многочисленных случаях», которые он наблюдал за последние несколько месяцев.Крайняя плоть может задерживать масла, клетки кожи и другие жидкости, создавая идеальную среду для накопления смегмы. К сожалению, это может привести к таким вещам, как «бактериальные и грибковые инфекции кожи»,подчеркивает Гасанов.Он объяснил, что для предотвращения этих проблем со здоровьем нужно просто следовать простому совету по гигиене.Кожа в этих областях чувствительна, поэтому рекомендуется использовать мягкое мыло без отдушек, красителей или спирта.Ранее МедикФорум писал о профилактике гипертонии.

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