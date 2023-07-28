Врач Гасанов рассказал об ошибках мужчин в душе, которые приводят к опасными инфекциями
К счастью, есть простой способ избежать распространенной ошибки при принятии душа, которая может привести к бактериальным и грибковым инфекциям.
Хотя принятие душа — это то, что вы, вероятно, делаете на автопилоте, практика — это нечто большее, чем вода, средства по уходу за кожей и скрабирование.
Вы можете не слишком задумываться об общей практике, но есть важные области, которые вы не должны упустить.
Мужчины могут совершать простую ошибку при принятии душа, что может привести к бактериальным или грибковым инфекциям.
Уролог подчеркнуть важность правильного мытья пениса.
Доктор объяснил, почему рассмотрение этой части тела в душе является ключевым. Его совет основан на «многочисленных случаях», которые он наблюдал за последние несколько месяцев.
«Если вы не обрезаны, то, пожалуйста, убедитесь, что каждый раз, когда вы принимаете душ или купаетесь, вы полностью оттягиваете крайнюю плоть назад и чистите вокруг основания головки полового члена. Если вы этого не сделаете, это может привести к накоплению смегмы, которая представляет собой густые выделения, похожие на сыр, которые накапливаются вокруг гениталий», - говорит врач-уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.
Крайняя плоть может задерживать масла, клетки кожи и другие жидкости, создавая идеальную среду для накопления смегмы. К сожалению, это может привести к таким вещам, как «бактериальные и грибковые инфекции кожи»,подчеркивает Гасанов.
Он объяснил, что для предотвращения этих проблем со здоровьем нужно просто следовать простому совету по гигиене.
«Все, что вам нужно сделать, это осторожно оттянуть крайнюю плоть назад, когда вы находитесь в душе или ванне, и вымыть свои гениталии теплой водой».
Кожа в этих областях чувствительна, поэтому рекомендуется использовать мягкое мыло без отдушек, красителей или спирта.
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