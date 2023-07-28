Невролог Алехина: 6 признаков деградации мозга, связанной с алкоголем
В отличие от других форм деменции, существует большая вероятность того, что симптомы могут улучшиться при лечении.
Хотя это часто связано со старением, оно может затронуть и людей, которые намного моложе. А в некоторых случаях это может иметь конкретную, не связанную с возрастом причину. Как следует из названия, деменция, связанная с алкоголем, — это деменция, вызванная чрезмерным употреблением алкоголя.
Это тип связанного с алкоголем повреждения головного мозга, который возникает в результате регулярного употребления слишком большого количества алкоголя или запоев в течение нескольких лет.
«Если человек регулярно выпивает намного больше рекомендованного лимита алкоголя, это может повредить его мозг. Это приводит к тому, что их память и способность ясно мыслить со временем ухудшаются, особенно если человек слишком много пьет в течение многих лет. У некоторых людей будут только небольшие изменения в их мышлении и памяти, известные как легкие когнитивные нарушения. Им грозит более серьезное повреждение головного мозга, если они не перестанут пить. У других людей будут более серьезные проблемы с памятью и мышлением. Это похоже на человека, живущего с деменцией, такой как болезнь Альцгеймера», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Шесть симптомов слабоумия, связанного с алкоголем, на которые следует обратить внимание.
Симптомы:
- Трудно сосредоточиться на задаче, не отвлекаясь
- Решение проблем, планирование и организация
- Проблемы с постановками целей, вынесение суждений и принятие решений
- Нет мотивации выполнять задачи или действия (даже такие важные, как еда или питье)
- Сложно контролировать свои эмоции — они могут стать раздражительными или иметь вспышки
- Нет понимание того, что думают или чувствуют другие люди (их поведение может показаться бесчувственным или безразличным).
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