Невролог Алехина: 6 признаков деградации мозга, связанной с алкоголем

«Если человек регулярно выпивает намного больше рекомендованного лимита алкоголя, это может повредить его мозг. Это приводит к тому, что их память и способность ясно мыслить со временем ухудшаются, особенно если человек слишком много пьет в течение многих лет. У некоторых людей будут только небольшие изменения в их мышлении и памяти, известные как легкие когнитивные нарушения. Им грозит более серьезное повреждение головного мозга, если они не перестанут пить. У других людей будут более серьезные проблемы с памятью и мышлением. Это похоже на человека, живущего с деменцией, такой как болезнь Альцгеймера», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Трудно сосредоточиться на задаче, не отвлекаясь

Решение проблем, планирование и организация

Проблемы с постановками целей, вынесение суждений и принятие решений

Нет мотивации выполнять задачи или действия (даже такие важные, как еда или питье)

Сложно контролировать свои эмоции — они могут стать раздражительными или иметь вспышки

Нет понимание того, что думают или чувствуют другие люди (их поведение может показаться бесчувственным или безразличным).

Хотя это часто связано со старением, оно может затронуть и людей, которые намного моложе. А в некоторых случаях это может иметь конкретную, не связанную с возрастом причину. Как следует из названия, деменция, связанная с алкоголем, — это деменция, вызванная чрезмерным употреблением алкоголя.Это тип связанного с алкоголем повреждения головного мозга, который возникает в результате регулярного употребления слишком большого количества алкоголя или запоев в течение нескольких лет.Шесть симптомов слабоумия, связанного с алкоголем, на которые следует обратить внимание.Это также может повлиять на баланс и настроение человека. Человек с деменцией, связанной с алкоголем, может неустойчиво стоять на ногах и с большей вероятностью упасть — даже когда он трезв.Ранее МедикФорум писал о профилактике гипертонии.

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