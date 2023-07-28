Врач Демьяновская: наиболее опасна для организма передозировка витаминов А и D

повреждение почек и сосудов

накопление кальция в органах и суставах

тошнота и рвота

головная боль

утомляемость

боли в костях и мышцах

потеря аппетита.

неврологические нарушения: головная бол

сонливость

раздражительность

нарушения функций печени и почек

разрушение костной ткани, риск переломов

боль в суставах.

В интервью Екатерины Демьяновской прозвучали пояснения о последствиях избыточного приема разных витаминов. Наиболее опасной для организма медик назвала передозировку витаминов А и D. Эти жирорастворимые витамины обладают свойством накапливаться в печени, и такой избыток вполне способен вызвать интоксикацию, способствовать токсическому повреждению тканей, нарушению в работе внутренних органов.Возможные последствия передозировка витамина D:Возможные последствия передозировка витамина А:Беседуя с «Газетой.Ru», Демьяновская добавила , что передозировка другими витаминами также нежелательна и вредна. При избытке витамина C нарушается работа пищеварения и возникает аллергическая реакция, повышается риск мочекаменной болезни. Чрезмерное потребление витаминов группы B ведет к неврологическим расстройствам, проблемам с кожей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что не следует делать при возникшей аритмии.

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