Врач Демьяновская: наиболее опасна для организма передозировка витаминов А и D
Врач Екатерина Демьяновская: передозировка разных витаминов вредит работе внутренних органов.
В интервью Екатерины Демьяновской прозвучали пояснения о последствиях избыточного приема разных витаминов. Наиболее опасной для организма медик назвала передозировку витаминов А и D. Эти жирорастворимые витамины обладают свойством накапливаться в печени, и такой избыток вполне способен вызвать интоксикацию, способствовать токсическому повреждению тканей, нарушению в работе внутренних органов.
Возможные последствия передозировка витамина D:
- повреждение почек и сосудов
- накопление кальция в органах и суставах
- тошнота и рвота
- головная боль
- утомляемость
- боли в костях и мышцах
- потеря аппетита.
- неврологические нарушения: головная бол
- сонливость
- раздражительность
- нарушения функций печени и почек
- разрушение костной ткани, риск переломов
- боль в суставах.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что не следует делать при возникшей аритмии.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Екатерина Демьяновская
Здоровье
врач-невролог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий