Врач Демьяновская: наиболее опасна для организма передозировка витаминов А и D

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жирорастворимые витамины

Врач Екатерина Демьяновская: передозировка разных витаминов вредит работе внутренних органов.

В интервью Екатерины Демьяновской прозвучали пояснения о последствиях избыточного приема разных витаминов. Наиболее опасной для организма медик назвала передозировку витаминов А и D. Эти жирорастворимые витамины обладают свойством накапливаться в печени, и такой избыток вполне способен вызвать интоксикацию, способствовать токсическому повреждению тканей, нарушению в работе внутренних органов.

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Возможные последствия передозировка витамина D:
  • повреждение почек и сосудов
  • накопление кальция в органах и суставах
  • тошнота и рвота
  • головная боль
  • утомляемость
  • боли в костях и мышцах
  • потеря аппетита.
Возможные последствия передозировка витамина А:
  • неврологические нарушения: головная бол
  • сонливость
  • раздражительность
  • нарушения функций печени и почек
  • разрушение костной ткани, риск переломов
  • боль в суставах.
Беседуя с «Газетой.Ru», Демьяновская добавила, что передозировка другими витаминами также нежелательна и вредна. При избытке  витамина C нарушается работа пищеварения и возникает аллергическая реакция, повышается риск мочекаменной болезни. Чрезмерное потребление витаминов группы B ведет к неврологическим расстройствам, проблемам с кожей.

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Екатерина Демьяновская
Екатерина Демьяновская
Здоровье
врач-невролог, кандидат медицинских наук
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