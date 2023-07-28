Терапевт Романенко посоветовала не заниматься самолечением при аритмии

«Иногда аритмия может стоить жизни. Могут развиться тяжелые нарушения проводимости, ритма, что может закончиться летальным исходом», - предупредила Татьяна Романенко, беседуя с «Москвой» 24.

«Препараты без назначения врача ни в коем случае нельзя принимать, потому что в ряде случаев они могут навредить», - рассказала эксперт.

Терапевт Романенко рассказала, что при хорошем сердечном здоровье человек не ощущает, как работает главная мышца в его теле. Если возникают ощущения сбоя в его работе, любого дискомфорта, чего-то неправильного, к этому нужно всегда относиться серьезно, поделилась медик.Терапевт отметила, что возникающая аритмия может оказаться симптомом разных патологических состояний.Терапевт напомнила, что при этом состоянии очень вредны интенсивные физические нагрузки, употребление алкоголя, курение. Также Романенко посоветовала не заниматься самолечением при аритмии и не использовать лекарства, которые советуются кем-то из знакомых.Тем, кто заметил у себя неровное, сбивчивое сердцебиение, его замирание или, наоборот, усиленное трепыхание, но еще не посетил врача, терапевт порекомендовала отказаться от любой деятельности, связанной с сильным физическим напряжением. Объем нагрузок при аритмии должен определять лечащий врач. Кроме того в этой ситуации следует отказаться от вредных привычек, постараться уменьшить стресс.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с высоким давлением не следует пить зеленый чай.

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