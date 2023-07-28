Врач Чернышова: дождливая погода ухудшает самочувствие при гипертонии и гипотонии

«Дождь – это всегда низкое атмосферное давление. В этих условиях почувствовать себя неважно могут как гипотоники, так и гипертоники», - отметила врач Чернышова в беседе с «Москвой 24».

Врач рассказала, что погода с дождями и низко нависшими тучами ухудшает самочувствие при имеющихся проблемах с давлением.Специалистка добавила, что у таких людей артериальное давление в дождливую погоду может колебаться, «скакать».Кроме того, эта погода нередко ухудшает самочувствие людям, имеющим хронические болезни легких. Связан подобный дискомфорт с тем, что в условиях дождливой погоды воздух теряет часть кислорода, которого и так не хватает им из-за имеющихся нарушений.У людей с проблемными суставами дождливая погода тоже ухудшает самочувствие, констатировала врач. При этом они могут жаловаться на обострение самых неприятных симптомов – например, скованность и плохую подвижность, боль.Ранее портал MedikForum.ru писал об эффекте нитроглицерина при боли в сердце.

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