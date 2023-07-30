Онколог Воробьев назвал признаки, что вздутие живота является признаком трех видов рака
Хотя причины вздутия живота в основном доброкачественные, по словам врача, постоянное столкновение с этой проблемой может быть признаком рака.
Вздутие живота является распространенной проблемой, из-за которой ваш живот кажется опухшим и растянутым. Этот неудобный внешний вид часто также сопровождается булькающими звуками и прохождением большого количества ветра.
От 10 до 25 процентов здоровых людей в какой-то момент страдают от вздутия живота, причем такие вещи, как газированные напитки и стресс, часто являются причинами этой проблемы.
Однако это обычное явление иногда может быть предупреждающим признаком рака. Она объяснила, что «наиболее распространенные» виды рака, которые могут вызвать этот красный флаг, — это рак яичников, поджелудочной железы или кишечника.
Хотя может быть трудно отличить нормальный вздутие живота, вызванный чем-то вроде диеты, и раковым вздутием живота, врач поделился, что другие симптомы могут помочь.
"При раке яичников вздутие живота часто является одним из самых ранних признаков, но за ним могут последовать и другие симптомы", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Врач объяснил, что вы также можете испытывать боль в животе, потерю аппетита, быстрое чувство насыщения после еды и потребность в мочеиспускании чаще.
Однако рак поджелудочной железы обычно вызывает вздутие живота, поскольку человек быстро чувствует себя сытым после еды, с большим количеством газов и отрыжкой.
Пациенты также могут испытывать симптомы, включая усталость, пожелтение кожи и глаз, чувство жара и озноб.
"При раке кишечника опухоль может вызывать непроходимость кишечника, вызывая коликообразную боль в животе, тошноту, рвоту, вздутие живота и растяжение".
При полной непроходимости пациент не может выйти из прямой кишки. Другими явными признаками этого типа рака являются изменения в стуле, потеря веса без каких-либо усилий и кровотечение из ягодиц.
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