Онколог Воробьев назвал признаки, что вздутие живота является признаком трех видов рака

111 Фото: https://unsplash.com/photos/5_n3X6EfRNc
Онколог Воробьев назвал признаки, что вздутие живота является признаком трех видов рака


Хотя причины вздутия живота в основном доброкачественные, по словам врача, постоянное столкновение с этой проблемой может быть признаком рака.


Вздутие живота является распространенной проблемой, из-за которой ваш живот кажется опухшим и растянутым. Этот неудобный внешний вид часто также сопровождается булькающими звуками и прохождением большого количества ветра.

От 10 до 25 процентов здоровых людей в какой-то момент страдают от вздутия живота, причем такие вещи, как газированные напитки и стресс, часто являются причинами этой проблемы.

Однако это обычное явление иногда может быть предупреждающим признаком рака. Она объяснила, что «наиболее распространенные» виды рака, которые могут вызвать этот красный флаг, — это рак яичников, поджелудочной железы или кишечника.


Вздутие живота: врач объяснила, когда нужно срочно обратиться к специалисту


Хотя может быть трудно отличить нормальный вздутие живота, вызванный чем-то вроде диеты, и раковым вздутием живота, врач поделился, что другие симптомы могут помочь.

"При раке яичников вздутие живота часто является одним из самых ранних признаков, но за ним могут последовать и другие симптомы", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Врач объяснил, что вы также можете испытывать боль в животе, потерю аппетита, быстрое чувство насыщения после еды и потребность в мочеиспускании чаще. 

Однако рак поджелудочной железы обычно вызывает вздутие живота, поскольку человек быстро чувствует себя сытым после еды, с большим количеством газов и отрыжкой.


Специалисты: рак яичников может проявляться вздутием живота


Пациенты также могут испытывать симптомы, включая усталость, пожелтение кожи и глаз, чувство жара и озноб.

"При раке кишечника опухоль может вызывать непроходимость кишечника, вызывая коликообразную боль в животе, тошноту, рвоту, вздутие живота и растяжение". 


При полной непроходимости пациент не может выйти из прямой кишки. Другими явными признаками этого типа рака являются изменения в стуле, потеря веса без каких-либо усилий и кровотечение из ягодиц.


Ранее МедикФорум писал о пользе оливкового масла.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Гастроэнтеролог Зиннатуллин назвал признаки опасного вздутия живота
Врачи называют пять случаев, когда возникшее вздутие нужно срочно обследовать
Неочевидный признак рака яичников, о котором должны знать все женщины
Теги : советы врачей, симптомы рака, вздутие живота
Диетолог Пономарева: те, кто ест этот популярный десерт, никогда не избавятся от жира на животе
Врач Захарова назвала 6 видов чая, которые снижают артериальное давление
Эндокринолог Гуреева объяснила, подходит ли белковый хлеб диабетикам