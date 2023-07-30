Онколог Воробьев назвал признаки, что вздутие живота является признаком трех видов рака

"При раке яичников вздутие живота часто является одним из самых ранних признаков, но за ним могут последовать и другие симптомы", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"При раке кишечника опухоль может вызывать непроходимость кишечника, вызывая коликообразную боль в животе, тошноту, рвоту, вздутие живота и растяжение".

Вздутие живота является распространенной проблемой, из-за которой ваш живот кажется опухшим и растянутым. Этот неудобный внешний вид часто также сопровождается булькающими звуками и прохождением большого количества ветра.От 10 до 25 процентов здоровых людей в какой-то момент страдают от вздутия живота, причем такие вещи, как газированные напитки и стресс, часто являются причинами этой проблемы.Однако это обычное явление иногда может быть предупреждающим признаком рака. Она объяснила, что «наиболее распространенные» виды рака, которые могут вызвать этот красный флаг, — это рак яичников, поджелудочной железы или кишечника.Хотя может быть трудно отличить нормальный вздутие живота, вызванный чем-то вроде диеты, и раковым вздутием живота, врач поделился, что другие симптомы могут помочь.Врач объяснил, что вы также можете испытывать боль в животе, потерю аппетита, быстрое чувство насыщения после еды и потребность в мочеиспускании чаще.Однако рак поджелудочной железыПациенты также могут испытывать симптомы, включаяПри полной непроходимости пациент не может выйти из прямой кишки. Другими явными признаками этого типа рака являются изменения в стуле, потеря веса без каких-либо усилий и кровотечение из ягодиц.Ранее МедикФорум писал о пользе оливкового масла.

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