Врач Панова: возникающая в ноге боль при ходьбе может говорить о скором инфаркте

«Перемежающаяся хромота возникает из-за снижения кровотока в артериях ног. Когда больные сидят, кровь достигает их ног в достаточном количестве, и они чувствуют себя хорошо. Но как только они начинают двигаться, крови уже не хватает, и начинаются болезненные симптомы», - рассказала кардиолог Панова.

«Исследования показали, что люди с ЗПА подвержены повышенному риску инфаркта миокарда: он в три-пять раз выше, чем у их здоровых сверстников».

Кардиолог Панова объяснила в беседе с «МедикФорум», почему возникающая в ноге боль при ходьбе является тревожным явлением, которое требует обращения к врачу. В частности, такая боль может ощущаться, когда человек проходит пешком большое расстояние, ускоряет шаг или идет в гору. Когда он останавливается, чтобы отдохнуть, боль прекращается. Таким образом, во время пешей прогулки он вынужден неоднократно останавливаться, чтобы неприятное ощущение в ноге прошло.Помимо боли, в ноге (или в ногах) также может возникать сильная тяжесть или слабость, спазмы, судороги. Эта проблема, из-за которой приходится периодически останавливаться во время ходьбы, известна как перемежающаяся хромота, констатировала врач.По словам медика, основной причиной такого нарушения является атеросклероз, скопление жировых отложений на внутренних стенках артерий ног. Он вызывает развитие так называемой периферической окклюзионной артеропатии (она же ЗПА – заболевание периферических артерий). Данная патология чаще встречается с возрастом, особенно у людей старше 60 лет. Также она бывает у курильщиков, людей с ожирением и диабетом.Кардиолог Панова предупредила: возникающая в ноге боль при ходьбе может говорить о скором инфаркте, так как факторы, ведущие к развитию заболевания периферических артерий, одновременно увеличивают риски сердечного приступа и инсульта.Специалистка посоветовала обращаться врачу людям, которые чувствуют при ходьбе боль или спазмы в ногах. Заболевание периферических артерий – если оно имеется – требует немедленного лечения, резюмировала кардиолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему летом в ногах могут возникать судороги

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