Врач Захарова назвала 6 видов чая, которые снижают артериальное давление

Некоторые виды чая могут снизить артериальное давление. Зеленый чай содержит катехины, которые расширяют кровеносные сосуды. Чай каркаде, с другой стороны, обладает противовоспалительным действием и снижает систолическое и диастолическое давление. В то время как чай ройбуш расслабляет кровеносные сосуды, черный чай способствует циркуляции крови.





Стабильное кровяное давление также включает в себя здоровый образ жизни со сбалансированным питанием, физическими упражнениями и регулярными медицинскими осмотрами. Однако чай может быть приятным дополнением и способствовать здоровому кровяному давлению.

Чаи для снижения артериального давления: натуральная поддержка здорового баланса

"Если вы регулярно употребляете зеленый чай, вы можете использовать его для снижения артериального давления. Содержащиеся в нем антиоксиданты обладают сосудорасширяющим действием и, таким образом, способствуют улучшению кровотока", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Это связано с его противовоспалительными свойствами и высоким содержанием антиоксидантов".

"Но такие чаи, как чай с лавандой, ромашкой или фенхелем, также могут помочь вам поддерживать баланс артериального давления".

Если вы ищете естественный способ контролировать свое кровяное давление, чай может быть для вас.тот тип чая получают из листьев растения Camellia sinensis и содержит высокую концентрацию полифенолов, особенно катехинов, которые отвечают за большую часть его пользы для здоровья.этот чай сделан из цветков гибискуса. Было также показано, что он эффективен для снижения артериального давления.Регулярное употребление чая из гибискуса может помочь снизить систолическое и диастолическое артериальное давление.это травяной чай без кофеина из Южной Африки. Он содержит флавоноиды, которые расслабляют кровеносные сосуды, что может немного снизить кровяное давление. Обычная чашка чая ройбуш может быть полезной альтернативой, если вы чувствительны к кофеину или любите расслабиться вечером.Ранее МедикФорум писал о пользе сыра.

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