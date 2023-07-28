Врач Вялов: сладкая на вкус газировка может довести до рака пищевода и цирроза

«Вреден не только сахар в напитке, но и сам газ», - отметил специалист.

«Газировка "без сахара" несет, по сути, такой же вред как и алкоголь», - констатировал Вялов.

Врач Вялов предупредил россиян, какому риску они подвергают свое здоровье, употребляя сладкую на вкус газировку.По словам Вялова, пристрастие к газировке может довести до рака пищевода. Под влиянием газа происходят неблагоприятные изменения в работе желудка. У тех, кто регулярно употребляет ее, развивается изжога, из-за которой в нижней части пищевода возникают поражения в виде эрозий, язв, опухолей.Таким образом, подчеркнул медик, сладкая на вкус газировка может довести до рака пищевода. Вялов добавил, что мрачная статистика случае рака пищевода за два последних десятилетия возросла вчетверо – причем, в основном за счет заболеваний, выявляемых у молодых людей. Специалист убежден: привычка пить газированные напитки сыграла в этом одну из ключевых ролей.Он обратил внимание на то, что даже пометка «без сахара» не делает такие напитки менее опасными для организма.Врач объяснил, что вместо сахара в такой газировке содержится фруктоза и другие заменители сахара – употребление этих подсластителей серьезно вредит здоровью печени и поджелудочной железы. Частое питье сладкой на вкус газировки может довести до цирроза наравне со спиртным, предупредил эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому врачи не рекомендуют пить зеленый чай

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