Ощущение "тяжести" в мошонке сигнализирует о раке яичек

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Ощущение "тяжести" в мошонке сигнализирует о раке яичек


Пациенты также могут заметить разницу во внешнем виде между двумя яичками.


Рак яичек возникает, когда аномальные клетки растут с большой скоростью и формируются вместе, образуя опухоль в яичках. Существует два типа рака яичка: один — семинома, а другой — несеминома.

Оба похожи, однако семинома обычно поражает мужчин в возрасте от 40 до 50 лет, в то время как несеминома обычно диагностируется у мужчин в возрасте от 20 до 30 лет и растет быстрее.


Рак яичек: 5 главных симптомов, которые нельзя игнорировать


Хотя рак яичка встречается редко по сравнению с другими видами рака и поражает примерно одного из 250 человек, он по-прежнему остается одной из наиболее распространенных форм рака среди мужчин в возрасте от 15 до 35 лет, что подчеркивает важность понимания предупреждающих признаков. и знать, как правильно проверить свои яички.

«Некоторые из наиболее распространенных предупредительных признаков рака яичка можно легко заметить, например, боль или припухлость, но это не относится ко всем, и некоторые симптомы не так легко обнаружить, поэтому важно проверять яички хотя бы раз в месяц. Если вы заметили какой-либо из настораживающих признаков, важно обратиться к врачу, поскольку он может провести дополнительные обследования и анализы. Более вероятно, что у вас не будет рака яичка, но обращение за профессиональной консультацией означает, что любой рост можно решить раньше, чем позже, и ваш план лечения может начаться быстро», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.


Рак яичка: симптомы и самодиагностика


Одним из таких тревожных признаков является ощущение «тяжести» в мошонке.

Другие четыре наиболее распространенных симптома, на которые стоит обратить внимание:
  • Припухлость, отек или увеличение яичка (яичек), которые не вызывают боли.
  • Ощущение повышенной твердости в вашем яичке
  • Тупая или острая боль в яичках или мошонке, которая может приходить и уходить
  • Разница во внешнем виде между двумя вашими яичками.

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