Врач Ломова: отеки могут быть одним из первых признаков больной печени

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проблемы с печенью

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова: тяжесть в боку справа, повышенная утомляемость, отеки всходят в число первоначальных признаков болезни печени.

Медик рассказала в интервью, что больная печень может быть следствием набора лишнего веса и ожирения, а также злоупотребления алкогольными напитками, заражения гепатитом, приема некоторых лекарств и добавок, иммунных и генетических нарушений.

Гастроэнтеролог Ломова констатировала: одним из первых признаков нарушенной работы печени являются отеки.

«Отеки возникают при нарушении белково-синтетической функции печени. При дефиците альбумина жидкость не удерживается в кровеносном русле и заполняет ткани», - поделилась специалист.

Беседуя с «Мослентой», Валерия Ломова отметила, что больная печень может долго не вызывать болевых ощущений. Но в случае некоторых заболеваний она становится склонной к увеличению – в результате растягивается капсула (оболочка органа), и это способствует появлению дискомфортного ощущения.

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«Тяжесть в правом подреберье можно отнести к первым признакам нарушения работы печени», - уточнила врач.

Также специалист назвала другие симптомы, которые могут возникать как ранние сигналы о проблемах с печенью.
  • Повышенная слабость.
  • Быстро возникающее утомление.
  • Снижение настроения, апатия.
  • Кожный зуд.
  • Желтоватый оттенок кожи.
  • Часто возникающее чувство тошноты.
Гастроэнтеролог добавила, что больная печень перестает вырабатывать достаточно белков, которые регулируют свертывание крови. Из-за этого появляются симптомы аномальных кровотечений

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«Частые беспричинные синяки, кровоточивость десен и носовые кровотечения тоже могут говорить о заболевании органа». 

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Валерия Ломова
Валерия Ломова
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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