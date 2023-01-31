Врач Ломова: отеки могут быть одним из первых признаков больной печени
Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова: тяжесть в боку справа, повышенная утомляемость, отеки всходят в число первоначальных признаков болезни печени.
Медик рассказала в интервью, что больная печень может быть следствием набора лишнего веса и ожирения, а также злоупотребления алкогольными напитками, заражения гепатитом, приема некоторых лекарств и добавок, иммунных и генетических нарушений.
Гастроэнтеролог Ломова констатировала: одним из первых признаков нарушенной работы печени являются отеки.
«Отеки возникают при нарушении белково-синтетической функции печени. При дефиците альбумина жидкость не удерживается в кровеносном русле и заполняет ткани», - поделилась специалист.
Беседуя с «Мослентой», Валерия Ломова отметила, что больная печень может долго не вызывать болевых ощущений. Но в случае некоторых заболеваний она становится склонной к увеличению – в результате растягивается капсула (оболочка органа), и это способствует появлению дискомфортного ощущения.
«Тяжесть в правом подреберье можно отнести к первым признакам нарушения работы печени», - уточнила врач.
Также специалист назвала другие симптомы, которые могут возникать как ранние сигналы о проблемах с печенью.
- Повышенная слабость.
- Быстро возникающее утомление.
- Снижение настроения, апатия.
- Кожный зуд.
- Желтоватый оттенок кожи.
- Часто возникающее чувство тошноты.
«Частые беспричинные синяки, кровоточивость десен и носовые кровотечения тоже могут говорить о заболевании органа».
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Валерия Ломова
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врач-гастроэнтеролог
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