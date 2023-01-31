Врач Ломова: отеки могут быть одним из первых признаков больной печени

«Отеки возникают при нарушении белково-синтетической функции печени. При дефиците альбумина жидкость не удерживается в кровеносном русле и заполняет ткани», - поделилась специалист.

«Тяжесть в правом подреберье можно отнести к первым признакам нарушения работы печени», - уточнила врач.

Повышенная слабость.

Быстро возникающее утомление.

Снижение настроения, апатия.

Кожный зуд.

Желтоватый оттенок кожи.

Часто возникающее чувство тошноты.

«Частые беспричинные синяки, кровоточивость десен и носовые кровотечения тоже могут говорить о заболевании органа».

Медик рассказала в интервью, что больная печень может быть следствием набора лишнего веса и ожирения, а также злоупотребления алкогольными напитками, заражения гепатитом, приема некоторых лекарств и добавок, иммунных и генетических нарушений.Гастроэнтеролог Ломова констатировала: одним из первых признаков нарушенной работы печени являются отеки.Беседуя с «Мослентой», Валерия Ломова отметила , что больная печень может долго не вызывать болевых ощущений. Но в случае некоторых заболеваний она становится склонной к увеличению – в результате растягивается капсула (оболочка органа), и это способствует появлению дискомфортного ощущения.Также специалист назвала другие симптомы, которые могут возникать как ранние сигналы о проблемах с печенью.Гастроэнтеролог добавила, что больная печень перестает вырабатывать достаточно белков, которые регулируют свертывание крови. Из-за этого появляются симптомы аномальных кровотеченийРанее портал MedikForum.ru писал о симптомах инсульта , которые можно заметить за неделю до удара.

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