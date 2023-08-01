Врач Андреева: даже небольшие порции алкоголя повышают давление у мужчин

"Даже умеренное ежедневное употребление алкоголя может привести к потенциальным сердечным приступам у мужчин, еще не страдающих от высокого кровяного давления. У женщин такого не наблюдается", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Было обнаружено, что даже небольшое потребление алкоголя способствует заметному повышению уровня артериального давления".

Всего один алкогольный напиток в день может увеличить риск развития высокого кровяного давления у мужчин.Полученные результаты развенчивают предыдущие исследования, в которых предполагалось, что небольшой напиток может защитить сердце здорового взрослого человека.Врачи рекомендуют, чтобы люди, которые уже не пьют, не начинали, и что употребление алкоголя в любой форме для получения потенциальной «пользы для здоровья» не рекомендуется.Исследование, в котором приняли участие почти 20 000 человек, показало, что артериальное давление с годами повышается вместе с увеличением ежедневного потребления алкоголя.Чем больше человек пьет каждый день, тем выше риск развития высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний.Это потенциально может привести к более высокому риску сердечно-сосудистых «событий», таких как сердечные приступы, инсульты и сердечная недостаточность.Большинство взрослых (65 процентов) были мужчинами. Ни у одного из участников ранее не было диагностировано высокое давление или какие-либо другие сердечно-сосудистые заболевания, а также диабет, заболевания печени, алкоголизм.Ранее МедикФорум писал о симптомах сердечной недостаточности.

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