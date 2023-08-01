Врач Строков: какао обладает мощным антиоксидантным эффектом

Да, какао можно считать полезным в чистом виде, так как оно содержит множество питательных веществ и антиоксидантов.









В частности, флаванолы в какао оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, так как они улучшают кровообращение и снижают кровяное давление. Какао также может улучшить ваше настроение, так как содержит триптофан , предшественник серотонина, гормона счастья.

Однако следует отметить, что многие имеющиеся в продаже шоколадные продукты содержат большое количество сахара, жира и добавок.





"Чтобы извлечь пользу из положительных эффектов какао, вам следует выбирать чистые, необработанные какао-бобы или высококачественный какао-порошок и сократить потребление шоколадных изделий с высокой степенью переработки", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Роль флаванолов в какао: секрет пользы для здоровья

"Благодаря этим антиоксидантным эффектам флаванолы могут помочь снизить риск сердечных заболеваний, рака и других хронических заболеваний".

Флаванолы относятся к группе флавоноидов (вторичных растительных веществ). Они содержатся в различных продуктах, включая какао. Флаванолы ответственны за характерную горечь какао, но они также стоят за большинством преимуществ для здоровья, которые предлагает какао.одним из выдающихся свойств флаванолов является их антиоксидантный эффект. Флаванолы в какао способны нейтрализовать свободные радикалы в вашем организме и, таким образом, защитить ваши клетки.Употребление какао, богатого флаванолами,лаванолы действуют превентивно,Качество какао-продукта играет решающую роль. Высококачественные необработанные какао-бобы или какао-порошок обычно содержат более высокие концентрациифлаванолов.Ранее МедикФорум писал о симптомах сердечной недостаточности.

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