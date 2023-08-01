Врач Строков: какао обладает мощным антиоксидантным эффектом

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Врач Строков: какао обладает мощным антиоксидантным эффектом


Да, какао можно считать полезным в чистом виде, так как оно содержит множество питательных веществ и антиоксидантов. 



В частности, флаванолы в какао оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, так как они улучшают кровообращение и снижают кровяное давление. Какао также может  улучшить ваше настроение, так как содержит триптофан , предшественник серотонина, гормона счастья.


Однако следует отметить, что многие имеющиеся в продаже шоколадные продукты содержат большое количество сахара, жира и добавок


"Чтобы извлечь пользу из положительных эффектов какао, вам следует выбирать чистые, необработанные какао-бобы или высококачественный какао-порошок и сократить потребление шоколадных изделий с высокой степенью переработки", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

 

Роль флаванолов в какао: секрет пользы для здоровья


Флаванолы относятся к группе флавоноидов (вторичных растительных веществ). Они содержатся в различных продуктах, включая какао. Флаванолы ответственны за характерную горечь какао, но они также стоят за большинством преимуществ для здоровья, которые предлагает какао.

Антиоксидантный эффект: одним из выдающихся свойств флаванолов является их антиоксидантный эффект. Флаванолы в какао способны нейтрализовать свободные радикалы в вашем организме и, таким образом, защитить ваши клетки. 

"Благодаря этим антиоксидантным эффектам флаванолы могут помочь снизить риск сердечных заболеваний, рака и других хронических заболеваний".

Употребление какао, богатого флаванолами, может улучшить кровообращение, снизить кровяное давление и повысить гибкость кровеносных сосудов. Флаванолы действуют превентивно, уменьшая сердечные заболевания и риск инсульта.

Качество какао-продукта играет решающую роль. Высококачественные необработанные какао-бобы или какао-порошок обычно содержат более высокие концентрации
флаванолов. 


Ранее МедикФорум писал о симптомах сердечной недостаточности.



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