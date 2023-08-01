Гастроэнтеролог Алисова перечислила фрукты, которые следует исключить при непереносимости фруктозы
В случае непереносимости фруктозы , также известной как мальсорбция фруктозы, ваш организм испытывает проблемы с перевариванием фруктозы (фруктового сахара) и сорбита (сахарного спирта), которые можно найти не только во фруктах, но также в овощах и других продуктах.
"Что касается фруктов, вы все еще можете есть мандарины, дыню, сливы или ягоды, такие как клубника, ежевика или малина. Если другие виды фруктов неизбежны, ешьте их с небольшим количеством глюкозы. Тогда они легче усваиваются", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Если у вас непереносимость фруктозы: вам следует избегать этих фруктов, овощей и других продуктов
Чтобы улучшить свои симптомы, вам следует избегать некоторых продуктов. В большинстве случаев вам нужно делать это лишь время от времени, чтобы дать кишечнику время на восстановление. Лучше всего обратиться за медицинской помощью к специалисту.
- Фрукты: избегайте яблок, груш, слив, манго, персиков, винограда, абрикосов и сухофруктов.
- Овощи: здесь все зависит от вашего организма и других допусков. Однако артишоки, баклажаны, лук, соевые бобы, перец, морковь, свекла и кабачки часто вызывают симптомы.
- Другие продукты: вам следует избегать всего, что содержит фруктозу и сорбит.
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