Врач Андреева назвала 9 симптомов сепсиса - "убивает чаще, чем рак"
Сепсис убивает больше людей, чем рак молочной железы, кишечника и простаты вместе взятые.
Лучшее понимание этого состояния может спасти тысячи жизней в год. Сепсис является серьезным осложнением инфекции. Без своевременного лечения он может привести к множественной недостаточности органов и смерти.
"Хотя это довольно распространенный опыт, врач предупреждает что диарея может быть признаком тяжелого сепсиса или септического шока", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Андреева перечислила другие симптомы сепсиса:
- Чувство слабости
- Изменение психического состояния — например, спутанность сознания или дезориентация
- Тошнота и рвота
- Невнятная речь
- Сильная мышечная боль
- Сильная одышка
- Меньшее производство мочи, чем обычно, например, отсутствие мочеиспускания в течение дня
- Холодная, липкая и бледная или пятнистая кожа
- Потеря сознания.
"Ранние симптомы могут включать лихорадку, озноб, озноб, учащенное сердцебиение и учащенное дыхание".
Что вызывает сепсис?
Обычно, когда человек переносит инфекцию, организм вырабатывает лейкоциты. Лейкоциты перемещаются к месту заражения, чтобы уничтожить микробы, вызывающие инфекцию.
Это вызывает отек тканей, известный как воспаление.
«Обширное воспаление может повредить ткани и нарушить кровоток. Когда кровоток прерывается, кровяное давление может упасть до опасного минимума. Это препятствует поступлению кислорода к органам и тканям».
Чаще всего сепсис может быть вызван инфекцией легких, мочевыводящих путей, брюшной полости или таза. Любой, кто подозревает сепсис, должен немедленно обратиться за медицинской помощью, поскольку это может привести к долгосрочным последствиям.
Основным методом лечения сепсиса является введение антибиотиков непосредственно в вену в условиях стационара.
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