Врач Андреева назвала 9 симптомов сепсиса - "убивает чаще, чем рак"

"Хотя это довольно распространенный опыт, врач предупреждает что диарея может быть признаком тяжелого сепсиса или септического шока", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Чувство слабости

Изменение психического состояния — например, спутанность сознания или дезориентация

Тошнота и рвота

Невнятная речь

Сильная мышечная боль

Сильная одышка

Меньшее производство мочи, чем обычно, например, отсутствие мочеиспускания в течение дня

Холодная, липкая и бледная или пятнистая кожа

Потеря сознания.

"Ранние симптомы могут включать лихорадку, озноб, озноб, учащенное сердцебиение и учащенное дыхание".

«Обширное воспаление может повредить ткани и нарушить кровоток. Когда кровоток прерывается, кровяное давление может упасть до опасного минимума. Это препятствует поступлению кислорода к органам и тканям».

Лучшее понимание этого состояния может спасти тысячи жизней в год. Сепсис является серьезным осложнением инфекции. Без своевременного лечения он может привести к множественной недостаточности органов и смерти.Обычно, когда человек переносит инфекцию, организм вырабатывает лейкоциты. Лейкоциты перемещаются к месту заражения, чтобы уничтожить микробы, вызывающие инфекцию.Это вызывает отек тканей, известный как воспаление.Чаще всего сепсис может быть вызванЛюбой, кто подозревает сепсис, должен немедленно обратиться за медицинской помощью, поскольку это может привести к долгосрочным последствиям.Основным методом лечения сепсиса является введение антибиотиков непосредственно в вену в условиях стационара.Ранее МедикФорум писал о сердечной недостаточности.

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