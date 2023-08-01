Врач Андреева назвала 9 симптомов сепсиса - "убивает чаще, чем рак"

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Врач Андреева назвала 9 симптомов сепсиса - "убивает чаще, чем рак"


Сепсис убивает больше людей, чем рак молочной железы, кишечника и простаты вместе взятые.


Лучшее понимание этого состояния может спасти тысячи жизней в год. Сепсис является серьезным осложнением инфекции. Без своевременного лечения он может привести к множественной недостаточности органов и смерти.

"Хотя это довольно распространенный опыт, врач предупреждает что диарея может быть признаком тяжелого сепсиса или септического шока", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Андреева перечислила другие симптомы сепсиса:

  • Чувство слабости
  • Изменение психического состояния — например, спутанность сознания или дезориентация
  • Тошнота и рвота
  • Невнятная речь
  • Сильная мышечная боль
  • Сильная одышка
  • Меньшее производство мочи, чем обычно, например, отсутствие мочеиспускания в течение дня
  • Холодная, липкая и бледная или пятнистая кожа
  • Потеря сознания.
"Ранние симптомы могут включать лихорадку, озноб, озноб, учащенное сердцебиение и учащенное дыхание".

Что вызывает сепсис?

Обычно, когда человек переносит инфекцию, организм вырабатывает лейкоциты. Лейкоциты перемещаются к месту заражения, чтобы уничтожить микробы, вызывающие инфекцию.

Это вызывает отек тканей, известный как воспаление.

«Обширное воспаление может повредить ткани и нарушить кровоток. Когда кровоток прерывается, кровяное давление может упасть до опасного минимума. Это препятствует поступлению кислорода к органам и тканям».

Чаще всего сепсис может быть вызван инфекцией легких, мочевыводящих путей, брюшной полости или таза. Любой, кто подозревает сепсис, должен немедленно обратиться за медицинской помощью, поскольку это может привести к долгосрочным последствиям.


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Основным методом лечения сепсиса является введение антибиотиков непосредственно в вену в условиях стационара.


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