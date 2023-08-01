Врач Варфоломеев назвал тревожный признак мерцательной аритмии - возникает при физической активности

"Контрольным признаком мерцательной аритмии является учащенное сердцебиение, когда ваше сердце чувствует, как оно колотится, трепещет или бьется нерегулярно", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Одышка

Ощущение слабости или головокружения

Боль в груди.

Нормальная частота сердечных сокращений должна составлять от 60 до 100 ударов в минуту, когда вы отдыхаете. Мерцательная аритмия может привести к тому, что ваше сердце будет биться очень быстро, при этом у некоторых людей количество ударов значительно превышает 100 в минуту.Вызывает тревогу тот факт, что число людей, у которых диагностирована фибрилляция предсердий, за последнее десятилетие увеличилось на 50 процентов.Мерцательная аритмия увеличивает риск потенциально смертельного или судьбоносного инсульта в пять раз, делая осведомленность о симптомах на первом плане. Хотя не все с мерцательной аритмией испытывают настораживающие признаки, есть некоторые симптомы, которые могут вызывать тревогу.Тем не менее, один красный флажок может также возникнуть во время тренировки. Хотя различные виды упражнений могут повлиять на способность каждого выполнять их, мерцательная аритмия делает людей менее способными выполнять эту физическую активность.Это состояние может затруднить выполнение физических упражнений, потому что ваше сердце может начать биться быстрее, вызывая падение артериального давления и вызывая у вас слабость.В то время как напряженные виды упражнений могут показаться скорее вредными, чем полезными, есть и другие виды физической активности, которые могут быть полезными даже для пациентов с мерцательной аритмией.Кардиолог рекомендует обратиться к врачу, если вы испытываете признаки мерцательной аритмии.Ранее МедикФорум писал о симптомах инфаркта.

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