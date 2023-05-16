Терапевт Лапа: иммунитетом человека «командует» его кишечник

«Желудочно-кишечный тракт – это 80% иммунитета», - констатировала медик.

«Слизистые кишечника являются основным иммунным органом, который правильно позволяет оценивать продукты питания, аллергены», - подчеркнула эксперт в беседе с «Pravda.Ru».

Врач Лапа сообщила в интервью, что иммунитетом человека «командует» его кишечник.Специалист добавила, что признаками ухудшения состояния кишечника, которое может вести к ослаблению иммунитета, являются вздутие и скопление газов, запор, диарея. Все это – сигнал того, что кишечная микрофлора оказалась нарушенной и нуждается в восстановлении.По словам Людмилы Лапа, людям, которые хотят иметь хорошее здоровье и реже болеть, важно контролировать своей ежедневный рацион. В нем не должно быть продуктов и напитков, которые могут разрушительно влиять на состояние слизистых тканей и бактериальный состав кишечного тракта. Помимо того, питание должно включать источники пробиотиков и ферментов, способствующих восстановлению здоровой кишечной микрофлоры, защищающих от развития дисбактериоза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что опасные болезни ЖКТ могут возникать под влиянием стресса.

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