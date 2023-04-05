Врач Вялов объяснил, какой способ есть сыр опасен для поджелудочной железы

«Сыр – такой продукт, который ошибочно не относят к жирным, но содержание в нем животных жиров около 50 процентов и более», - рассказал специалист в своем телеграм-канале.

«Для работы поджелудочной на износ достаточно регулярно есть по утрам бутерброды с сыром и маслом», - предупредил Вялов.

По словам кандидата медицинских наук Сергея Вялова, сыр присутствует в ежедневном рационе миллионов россиян. При этом упускается из внимания то, что данный продукт является супержирным.Вялов заметил: большое количество жирных продуктов в питании негативно сказывается на состоянии поджелудочной железы. Сыр не является исключением. Врач объяснил, какой способ есть сыр является крайне опасным для поджелудочной железы, – это его употребление вместе с другими жиросодержащими ингредиентами. Например, вместе со сливочным маслом или колбасой.Медик сообщил, что подобный перекус дает организму большую дозу холестерина и триглицеридов, из-за чего возрастает нагрузка на железу и возникают предпосылки к развитию атеросклероза. Он подчеркнул: сыр нужно есть исключительно в небольшом количестве.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое растительное масло является особенно полезным в пожилом возрасте.

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