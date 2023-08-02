Кардиолог Варфоломеев: 4 признака в руке или ноге потенциально «опасного для жизни» тромба
Если вы заметили какие-либо из этих симптомов в конечностях, вам следует немедленно обратиться к врачу.
Свертывание крови необходимо, поскольку оно предотвращает чрезмерное кровотечение при порезе. Однако сгустки, которые не растворяются сами по себе, потенциально опасны.
Это потому, что они могут попасть в жизненно важные органы тела, блокируя кровоснабжение. Фактически, сгустки крови являются наиболее распространенной причиной инсультов, когда они прерывают приток крови к мозгу.
Они также могут привести к сердечным приступам и легочной эмболии, оба из которых могут быть фатальными. Поэтому очень важно вовремя обнаружить признаки тромба.
"Обычно сгусток крови сначала появляется в форме тромбоза глубоких вен - ТГВ. Это тромб в вене, чаще в ноге или руке. Если это произойдет, вы можете испытать четыре симптома в конечности", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Это:
- Пульсирующая или схваткообразная боль
- Припухлость
- Покраснение
- Повышение температура в этой области.
«ТГВ может быть опасным. Получите медицинскую помощь как можно скорее, если вы думаете, что у вас ТГВ».
Риск образования тромбов
Есть ряд вещей, которые могут повысить риск образования тромбов, и некоторые из них находятся под вашим контролем.
ТГВ чаще встречается у людей, которые:
- Старше 60 лет
- Имеют избыточный вес
- Курят
- Имели ТГВ раньше
- Принимают противозачаточную таблетку или ЗГТ
- У вас рак или сердечная недостаточность
- Есть варикозное расширение вен.
Ранее МедикФорум писал о симптомах рака костей.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий