Кардиолог Варфоломеев: 4 признака в руке или ноге потенциально «опасного для жизни» тромба

"Обычно сгусток крови сначала появляется в форме тромбоза глубоких вен - ТГВ. Это тромб в вене, чаще в ноге или руке. Если это произойдет, вы можете испытать четыре симптома в конечности", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Пульсирующая или схваткообразная боль

Припухлость

Покраснение

Повышение температура в этой области.

«ТГВ может быть опасным. Получите медицинскую помощь как можно скорее, если вы думаете, что у вас ТГВ».

Риск образования тромбов

Старше 60 лет

Имеют избыточный вес

Курят

Имели ТГВ раньше

Принимают противозачаточную таблетку или ЗГТ

У вас рак или сердечная недостаточность

Есть варикозное расширение вен.

Свертывание крови необходимо, поскольку оно предотвращает чрезмерное кровотечение при порезе. Однако сгустки, которые не растворяются сами по себе, потенциально опасны.Это потому, что они могут попасть в жизненно важные органы тела, блокируя кровоснабжение. Фактически, сгустки крови являются наиболее распространенной причиной инсультов, когда они прерывают приток крови к мозгу.Они также могут привести к сердечным приступам и легочной эмболии, оба из которых могут быть фатальными. Поэтому очень важно вовремя обнаружить признаки тромба.Это:Вы также можете заметить опухшие вены, которые «твердые или болят», когда вы прикасаетесь к ним в пораженной области.Есть ряд вещей, которые могут повысить риск образования тромбов, и некоторые из них находятся под вашим контролем.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака костей.

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