Кардиолог Варфоломеев: 4 признака в руке или ноге потенциально «опасного для жизни» тромба

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Кардиолог Варфоломеев: 4 признака в руке или ноге потенциально «опасного для жизни» тромба


Если вы заметили какие-либо из этих симптомов в конечностях, вам следует немедленно обратиться к врачу.


Свертывание крови необходимо, поскольку оно предотвращает чрезмерное кровотечение при порезе. Однако сгустки, которые не растворяются сами по себе, потенциально опасны.

Это потому, что они могут попасть в жизненно важные органы тела, блокируя кровоснабжение. Фактически, сгустки крови являются наиболее распространенной причиной инсультов, когда они прерывают приток крови к мозгу.

Они также могут привести к сердечным приступам и легочной эмболии, оба из которых могут быть фатальными. Поэтому очень важно вовремя обнаружить признаки тромба.

"Обычно сгусток крови сначала появляется в форме тромбоза глубоких вен - ТГВ. Это тромб в вене, чаще в ноге или руке. Если это произойдет, вы можете испытать четыре симптома в конечности", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


Это:
  • Пульсирующая или схваткообразная боль
  • Припухлость
  • Покраснение
  • Повышение температура в этой области.
Вы также можете заметить опухшие вены, которые «твердые или болят», когда вы прикасаетесь к ним в пораженной области.

«ТГВ может быть опасным. Получите медицинскую помощь как можно скорее, если вы думаете, что у вас ТГВ».


Сгусток крови: 4 характерных признака опасного тромба в ноге


Риск образования тромбов


Есть ряд вещей, которые могут повысить риск образования тромбов, и некоторые из них находятся под вашим контролем.

ТГВ чаще встречается у людей, которые:
  • Старше 60 лет
  • Имеют избыточный вес
  • Курят
  • Имели ТГВ раньше
  • Принимают противозачаточную таблетку или ЗГТ
  • У вас рак или сердечная недостаточность
  • Есть варикозное расширение вен.


Тромб: 4 характерных признака опасного сгустка крови в ноге



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