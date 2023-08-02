Врач Андреева рекомендует вкусный летний напиток для снижения уровня холестерина

«Отличным летним напитком для снижения уровня холестерина будет коктейль из соевого молока, приготовленный из большой горсти ягод и орехов. Для дополнительного повышения добавьте столовую ложку с горкой молотых льняных семян, которые также помогают снизить уровень холестерина. Каждый из этих компонентов, содержащихся в освежающем напитке, может помочь регулировать уровень холестерина», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Доказано, что небольшая горсть орехов в день снижает уровень холестерина".

Однако высокий уровень «плохого» холестерина может означать плохие новости для ваших артерий, повышая риск сердечных заболеваний и инсульта.Холестерин не так уж и плох. Небольшое количество восковых веществ помогает строить структуру клеточных мембран и вырабатывать гормоны. Однако высокий уровень «плохого» холестерина может означать плохие новости для ваших артерий, повышая риск сердечных заболеваний и инсульта.Диета представляет собой палку о двух концах в этом процессе. В то время как жирная пища может увеличить уровень жирового вещества, разумный выбор диеты может снизить уровень холестерина.Врач поделилась «отличным» летним напитком для снижения высокого уровня холестерина. Сочетая большое количество ингредиентов, снижающих уровень холестерина, эксперт объяснил, как его приготовить.Здесь на помощь приходят ягоды, содержащие клетчатку и антиоксиданты. Такие ягоды, как малина, клубника и черника, содержат антоцианы, которые могут помочь ингибировать синтез холестерина в печени.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака костей.

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