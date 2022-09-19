Врач Андреева: горячий вкусный напиток снижает уровень плохого холестерина за «недели»

"Успокаивающее, но насыщенное горячее какао обладает не только приятным вкусом, но и способностью снижать уровень холестерина. Эпидемиологические исследования показывают, что регулярное употребление продуктов, содержащих какао, может обеспечить некоторую защиту сердечно-сосудистой системы", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"У тех, кто пил сладкий напиток, был более низкий уровень «плохого» окисленного холестерина. Этот тип холестерина является виновником повышения риска сердечных заболеваний и инсульта. Горячее какао повышает уровень «хорошего» холестерина, что также помогает контролировать плохой тип холестерина".