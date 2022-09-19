Врач Андреева: горячий вкусный напиток снижает уровень плохого холестерина за «недели»
Вкусный шоколадный напиток может привести к снижению высокого уровня холестерина в течение «недель».
Высокий уровень холестерина может увеличить риск серьезных проблем со здоровьем, от сердечно-сосудистых заболеваний до инсульта, поэтому очень важно контролировать его уровень. Шоколадные угощения, например печенье, обычно не помогают, когда дело доходит до снижения уровня холестерина, один сладкий напиток может неожиданно помочь снизить уровень холестерина.
"Успокаивающее, но насыщенное горячее какао обладает не только приятным вкусом, но и способностью снижать уровень холестерина. Эпидемиологические исследования показывают, что регулярное употребление продуктов, содержащих какао, может обеспечить некоторую защиту сердечно-сосудистой системы", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Исследовательская группа приступила к изучению влияния какао на липиды. В исследовании приняли участие 42 участника с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, как мужчины, так и женщины.
Эти участники получали горячее какао, приготовленное из 40 граммов какао-порошка и 500 миллилитров обезжиренного молока или просто чистого молока.
До и после периода вмешательства исследовательская группа измеряла их холестерин, а также концентрации витаминов-антиоксидантов.
"У тех, кто пил сладкий напиток, был более низкий уровень «плохого» окисленного холестерина. Этот тип холестерина является виновником повышения риска сердечных заболеваний и инсульта. Горячее какао повышает уровень «хорошего» холестерина, что также помогает контролировать плохой тип холестерина".
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