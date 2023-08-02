Врач Варфоломеев назвал ранние признаки инфаркта, которые появляются за несколько месяцев до события

"Хотя симптомы могут варьироваться от человека к человеку, есть 4 ранних предупреждающих признаков сердечного приступа, о которых должен знать каждый", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Это не следует игнорировать, особенно если лодыжки становятся очень большими, так как это может быть признаком сердечной недостаточности, но это также очень распространено и имеет множество других причин».

Распознавание ранних признаков сердечного приступа потенциально может спасти жизнь. Это опасное для жизни состояние возникает, когда кровоснабжение сердца внезапно блокируется, часто из-за тромба.Недостаточный приток крови к сердцу может вызвать серьезное повреждение сердечной мышцы и требует немедленного лечения.Заблаговременное распознавание этих признаков позволяет провести необходимые анализы и принять профилактические меры.Ощущение сжатия или спазмов в икрах во время ходьбы может указывать на заболевание периферических артерий (ЗПА), особенно часто встречающееся у курильщиков и людей с диабетом.Боль, отдающая в левую руку или в шею, может быть признаком сердечного приступа. Если боль не проходит или если у вас ранее существовавшее заболевание сердца, а ваши лекарства не принесли облегчения, обратитесь за неотложной медицинской помощью.Хотя опухшие лодыжки могут быть вызваны разными причинами, их нельзя игнорировать, так как они могут указывать на сердечную недостаточность.Симптомы сердечного приступа нередко проявляются в виде боли в челюсти или спине.Женщины могут испытывать симптомы, которые отличаются от классической боли в груди, связанной с сердечными приступами, поэтому крайне важно обратиться за медицинской помощью.Ранее МедикФорум писал о симптоме рака костей.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.