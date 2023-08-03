Врач Пономарева объяснила, почему так важно употреблять электролиты

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Врач Пономарева объяснила, почему так важно употреблять электролиты


Электролиты — это заряженные частицы, в основном соли и минералы, которые выполняют важные функции в организме. Они играют центральную роль в передаче электрических сигналов внутри клеток, регулируют баланс жидкости и способствуют сокращению мышц.



"Наиболее распространенные электролиты включают натрий, калий, кальций, магний, хлорид, фосфат и бикарбонат", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

 

Ключевая роль электролитов в организме: больше, чем просто заряженные частицы


Электролиты могут показаться на первый взгляд незаметными частицами, но их роль в организме неоценима.

Жидкостный и электролитный баланс:  электролиты, такие как натрий и калий, притягивают воду и помогают поддерживать уровень воды в ваших клетках и крови. Этот баланс необходим для правильного функционирования клеток, органов и тканей. 

"Электрические сигналы, посылаемые нервами к мышечным клеткам, основаны на движении ионов (заряженных частиц), особенно калия и натрия, через клеточную мембрану. Этот обмен ионами позволяет мышцам сокращаться и передавать нервные импульсы". 


Кислотно-щелочной баланс: электролиты помогают поддерживать кислотно-щелочной баланс в организме. Бикарбонат, в частности, помогает нейтрализовать избыток кислот и поддерживать рН крови на здоровом уровне. 

Поддерживающие функции ферментов: ферменты — это белки, которые контролируют химические реакции в вашем организме. Некоторым ферментам для эффективной работы требуются определенные электролиты. Например, ферменты, участвующие в производстве энергии, полагаются на магний в своей работе.

"Много электролитов содержатся в минерельной воде, овощах, фруктах, зелени".


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