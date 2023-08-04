Невролог Алехина назвала 10 наименее известных симптомов деменции - "нужно знать всем"

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Невролог Алехина назвала 10 наименее известных симптомов деменции - "нужно знать всем"


В понимании людей о деменции существует пробел. Деменция может затронуть любого, и очень важно, чтобы каждый знал о симптомах, на которые следует обратить внимание, и о факторах риска.



«Давно известно, что употребление большого количества алкоголя вызывает изменения в мозге. Несколько крупных исследований и обзоров показали, что расстройства, связанные с употреблением алкоголя, связаны с повышенным риском развития деменции, особенно деменции с ранним началом», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Другими поддающимися изменению факторами риска деменции являются ожирение, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.

Алехина назвала 10 наименее известных симптомов деменции входят:
  • Предпочтение сладкой пищи 
  • Потеря обоняния
  • Судороги 
  • Недержание мочевого пузыря 
  • Становление навязчивым 
  • Повторные падения и обмороки 
  • Зрительные галлюцинации 
  • Аппетит и потеря веса
  • Нарушения сна 
  • Проблемы с движением.


Необычный признак слабоумия, о котором должны знать все


Ведение нездорового образа жизни, связанное с употреблением слишком большого количества алкоголя и отсутствием частых физических упражнений, увеличивает риск заболевания.

Таким образом, одной из лучших мер против слабоумия является снижение потребления алкоголя и частые физические упражнения.


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