Невролог Алехина назвала 10 наименее известных симптомов деменции - "нужно знать всем"
В понимании людей о деменции существует пробел. Деменция может затронуть любого, и очень важно, чтобы каждый знал о симптомах, на которые следует обратить внимание, и о факторах риска.
«Давно известно, что употребление большого количества алкоголя вызывает изменения в мозге. Несколько крупных исследований и обзоров показали, что расстройства, связанные с употреблением алкоголя, связаны с повышенным риском развития деменции, особенно деменции с ранним началом», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Другими поддающимися изменению факторами риска деменции являются ожирение, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.
Алехина назвала 10 наименее известных симптомов деменции входят:
- Предпочтение сладкой пищи
- Потеря обоняния
- Судороги
- Недержание мочевого пузыря
- Становление навязчивым
- Повторные падения и обмороки
- Зрительные галлюцинации
- Аппетит и потеря веса
- Нарушения сна
- Проблемы с движением.
Ведение нездорового образа жизни, связанное с употреблением слишком большого количества алкоголя и отсутствием частых физических упражнений, увеличивает риск заболевания.
Таким образом, одной из лучших мер против слабоумия является снижение потребления алкоголя и частые физические упражнения.
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