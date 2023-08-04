Невролог Алехина назвала 10 наименее известных симптомов деменции - "нужно знать всем"

«Давно известно, что употребление большого количества алкоголя вызывает изменения в мозге. Несколько крупных исследований и обзоров показали, что расстройства, связанные с употреблением алкоголя, связаны с повышенным риском развития деменции, особенно деменции с ранним началом», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Предпочтение сладкой пищи

Потеря обоняния

Судороги

Недержание мочевого пузыря

Становление навязчивым

Повторные падения и обмороки

Зрительные галлюцинации

Аппетит и потеря веса

Нарушения сна

Проблемы с движением.

Другими поддающимися изменению факторами риска деменции являются ожирение, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.Ведение нездорового образа жизни, связанное с употреблением слишком большого количества алкоголя и отсутствием частых физических упражнений, увеличивает риск заболевания.Таким образом, одной из лучших мер против слабоумия является снижение потребления алкоголя и частые физические упражнения.Ранее МедикФорум писал о признаках чесотки.

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