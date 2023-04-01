Невролог Алехина назвала 5 основных признаков деменции, о которых следует знать всем

«В настоящее время нам известно более 200 подтипов деменции. Хотя существуют различные заболевания, которые могут вызывать деменцию, обычно развитие симптомов связано с аномальным накоплением белков в мозге. По мере того, как нервные клетки умирают, различные области мозга сжимаются, что приводит к тому, что мозг функционирует по-другому», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Трудно выполнять привычные повседневные задачи

Сложно следить за разговором

Путаться во времени и месте

Потеря памяти

Изменения настроения.

«Поэтому крайне важно, чтобы к этим симптомам относились серьезно».

Хотя некоторые из этих симптомов сами по себе «могут показаться незначительными» и могут указывать на легкие когнитивные нарушения, они могут быть предшественниками деменции.Она посоветовала всем, у кого есть такие симптомы, «записаться на прием к терапевту».Важно помнить, что независимо от типа диагностированного слабоумия и пораженной части мозга каждый будет испытывать слабоумие по-своему.Существует множество способов, которыми мы можем поддержать людей, живущих с деменцией. И чем раньше кому-то будет поставлен диагноз, тем быстрее ему будет оказана необходимая помощь и поддержка.Ранее МедикФорум писал о первых симптомах рака кишечника.

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