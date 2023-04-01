Невролог Алехина назвала 5 основных признаков деменции, о которых следует знать всем

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Невролог Алехина назвала 5 основных признаков деменции, о которых следует знать всем


Невролог делится «начальными» симптомами деменции, о которых следует знать.


«В настоящее время нам известно более 200 подтипов деменции. Хотя существуют различные заболевания, которые могут вызывать деменцию, обычно развитие симптомов связано с аномальным накоплением белков в мозге. По мере того, как нервные клетки умирают, различные области мозга сжимаются, что приводит к тому, что мозг функционирует по-другому», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Алехина заявила, что есть пять ключевых признаков, о которых «вы должны знать», а именно:
  • Трудно выполнять привычные повседневные задачи
  • Сложно следить за разговором
  • Путаться во времени и месте
  • Потеря памяти
  • Изменения настроения.
Хотя некоторые из этих симптомов сами по себе «могут показаться незначительными» и могут указывать на легкие когнитивные нарушения, они могут быть предшественниками деменции.


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«Поэтому крайне важно, чтобы к этим симптомам относились серьезно».

Она посоветовала всем, у кого есть такие симптомы, «записаться на прием к терапевту».

Важно помнить, что независимо от типа диагностированного слабоумия и пораженной части мозга каждый будет испытывать слабоумие по-своему.


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Существует множество способов, которыми мы можем поддержать людей, живущих с деменцией. И чем раньше кому-то будет поставлен диагноз, тем быстрее ему будет оказана необходимая помощь и поддержка.


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