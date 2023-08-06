Врач Алехина: эти необычные признаки на языке говорят о дефиците витамина B12

«Широкий спектр симптомов может быть вызван дефицитом витамина B12, который может усугубиться, если его не лечить. Анемия является распространенной причиной дефицита B12 или фолиевой кислоты, когда меньше эритроцитов или меньше гемоглобина, который помогает крови переносить кислород по всему телу», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Более необычным симптомом является глоссит или боль в языке».

«Точная причина, по которой дефицит витамина B12 вызывает глоссит, не совсем понятна. Однако считается, что дефицит влияет на нормальный процесс обновления клеток языка, что приводит к изменениям внешнего вида и текстуры языка».

Экстремальная усталость

Проблемы со зрением

Психиатрические симптомы, влияющие на психическое здоровье, включая депрессию, тревогу, плохое настроение.

Летаргия

Потеря аппетита

Чувство слабости или головокружения

Одышка

Головные боли

Учащенное сердцебиение

Проблемы с балансом и координацией

шум в ушах

Изменение мыслительных способностей, памяти, понимания и суждения.

Он необходим для создания здоровых эритроцитов, которые переносят кислород по всему телу. Таким образом, длительный дефицит B12 может быть опасен и привести к необратимому повреждению. Чем раньше вы заметите какие-либо признаки этого, тем скорее вы сможете обратиться за лечением.Опухший и воспаленный язык является одним из «необычных» симптомов.Дефицит B12 может вызвать воспаление языка, делая его опухшим, воспаленным и неудобным и болезненным при приеме пищи, глотании и разговоре.Ранее МедикФорум писал о пользе овсяной каши.

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