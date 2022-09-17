Симптомы, похожие на деменцию, сигнализируют о дефиците витамина B12 — невролог Алехина
Тело нуждается в ряде витаминов, чтобы функционировать должным образом. Витамин B12 является одним из них, и он может проявляться целым рядом признаков, когда организм находится на низком уровне.
Витамин B12 используется организмом для различных целей, в том числе для производства эритроцитов, высвобождения энергии из пищи и использования фолиевой кислоты. Если в организме становится мало витамина B12, это может привести к состоянию, известному как анемия, вызванная дефицитом витамина B12. Как и почти во всех других состояниях, дефицит B12 имеет ряд симптомов, которые могут указывать на наличие заболевания, требующего лечения.
"Некоторые симптомы дефицита витамина B12 могут проявляться в том, как работает мозг, с неврологическими симптомами, более похожими на те, которые связаны с деменцией. Сюда входят проблемы с запоминанием вещей и проблемы с памятью, а также проблемы с пониманием и суждением", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Симптомы дефицита витамина B12:
• Бледно-желтый оттенок кожи
• Болезненный и красный язык
• Язвы во рту
• Покалывание
• Изменения в походке и передвижении
• Нарушение зрения
• Раздражительность
• Депрессия
• Изменения в том, как вы думаете, чувствуете и ведете себя
• Снижение умственных способностей
«Некоторые из этих симптомов могут возникать у людей с дефицитом витамина B12, но без развития деменции».
Например, невылеченный дефицит витамина B12 может вызвать ряд физиологических осложнений, включая бесплодие, рак желудка и дефекты нервной трубки.
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