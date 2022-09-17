Симптомы, похожие на деменцию, сигнализируют о дефиците витамина B12 — невролог Алехина

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Симптомы, похожие на деменцию, сигнализируют о дефиците витамина B12 — невролог Алехина


Тело нуждается в ряде витаминов, чтобы функционировать должным образом. Витамин B12 является одним из них, и он может проявляться целым рядом признаков, когда организм находится на низком уровне.


Витамин B12 используется организмом для различных целей, в том числе для производства эритроцитов, высвобождения энергии из пищи и использования фолиевой кислоты. Если в организме становится мало витамина B12, это может привести к состоянию, известному как анемия, вызванная дефицитом витамина B12. Как и почти во всех других состояниях, дефицит B12 имеет ряд симптомов, которые могут указывать на наличие заболевания, требующего лечения.


"Некоторые симптомы дефицита витамина B12 могут проявляться в том, как работает мозг, с неврологическими симптомами, более похожими на те, которые связаны с деменцией. Сюда входят проблемы с запоминанием вещей и проблемы с памятью, а также проблемы с пониманием и суждением", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Симптомы дефицита витамина B12:

• Бледно-желтый оттенок кожи
• Болезненный и красный язык
• Язвы во рту
• Покалывание
• Изменения в походке и передвижении
• Нарушение зрения
• Раздражительность
• Депрессия
• Изменения в том, как вы думаете, чувствуете и ведете себя
• Снижение умственных способностей


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«Некоторые из этих симптомов могут возникать у людей с дефицитом витамина B12, но без развития деменции». 

Крайне важно, чтобы человек с этими симптомами как можно быстрее обратился к врачу общей практики, поскольку невылеченный дефицит B12 может иметь ряд осложнений.

Например, невылеченный дефицит витамина B12 может вызвать ряд физиологических осложнений, включая бесплодие, рак желудка и дефекты нервной трубки. 


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