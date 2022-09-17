Симптомы, похожие на деменцию, сигнализируют о дефиците витамина B12 — невролог Алехина





"Некоторые симптомы дефицита витамина B12 могут проявляться в том, как работает мозг, с неврологическими симптомами, более похожими на те, которые связаны с деменцией. Сюда входят проблемы с запоминанием вещей и проблемы с памятью, а также проблемы с пониманием и суждением", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.



Симптомы дефицита витамина B12:



• Бледно-желтый оттенок кожи

• Болезненный и красный язык

• Язвы во рту

• Покалывание

• Изменения в походке и передвижении

• Нарушение зрения

• Раздражительность

• Депрессия

• Изменения в том, как вы думаете, чувствуете и ведете себя

• Снижение умственных способностей

«Некоторые из этих симптомов могут возникать у людей с дефицитом витамина B12, но без развития деменции».





Крайне важно, чтобы человек с этими симптомами как можно быстрее обратился к врачу общей практики, поскольку невылеченный дефицит B12 может иметь ряд осложнений.