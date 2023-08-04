Диетолог Пономарева: овсянка на завтрак снижает холестерин

119 Фото: https://unsplash.com/photos/ns-lpIwFUsk
Диетолог Пономарева: овсянка на завтрак снижает холестерин


Как и многие другие состояния здоровья, высокий уровень холестерина может быть вызван несколькими факторами образа жизни.


Одним из таких факторов является нездоровое питание, особенно с высоким содержанием насыщенных жиров.

«Увеличьте потребление растворимой клетчатки до 30 граммов в день. Растворимая клетчатка увеличивает объем рациона и помогает поддерживать его регулярность, уменьшая запоры, и чем больше у вас дефекаций, тем больше детоксицируется печень. Высокий уровень холестерина может быть связан с токсичностью печени, поскольку холестерин удаляется из организма через печень», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Специалисты назвали продукт для завтрака, снижающий уровень холестерина


Продукты, богатые клетчаткой включают:
  • Овес
  • Ячмень
  • Коричневый рис
  • Брокколи
  • Капуста
  • Темно-зеленые листовые овощи.
Пономарева особенно рекомендовала овес как здоровый способ снизить уровень холестерина из-за содержания в нем бета-глюкана, который является разновидностью клетчатки.

«60 граммов овсяных отрубей в день могут помочь снизить уровень липопротеинов низкой плотности [«плохого» холестерина] холестерина и липидов в крови из-за содержащихся в них бета-глюканов».


Врач рекомендует продукт для завтрака, который снижает риск болезней сердца


Чем менее обработан овес, тем больше в нем содержится бета-глюканов, которые обладают свойствами снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности.

Другие продукты, богатые бета-глюканом, — это грибы шиитаке и майтаке, которые больше всего улучшают уровень холестерина.


Ранее МедикФорум писал о признаках чесотки.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Диетолог Пономарева: овес и ячмень снижает уровень холестерина
Диетолог Пономарева: грибы и овсянка снижают уровень «плохого» холестерина
Диетолог Пономарева: одна столовая ложка семян кунжута в день снижает холестерин
Теги : советы диетологов, польза клетчатки, польза овсянки
Терапевт Кондрахин посоветовал в жару меньше двигаться
Хирург Безрукавый: к варикозу могут вести сидячая работа и неправильное питание
Eat This, Not That!: диетолог Гароне назвала опасные последствия бокала вина в день