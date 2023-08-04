Диетолог Пономарева: овсянка на завтрак снижает холестерин

«Увеличьте потребление растворимой клетчатки до 30 граммов в день. Растворимая клетчатка увеличивает объем рациона и помогает поддерживать его регулярность, уменьшая запоры, и чем больше у вас дефекаций, тем больше детоксицируется печень. Высокий уровень холестерина может быть связан с токсичностью печени, поскольку холестерин удаляется из организма через печень», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Овес

Ячмень

Коричневый рис

Брокколи

Капуста

Темно-зеленые листовые овощи.

«60 граммов овсяных отрубей в день могут помочь снизить уровень липопротеинов низкой плотности [«плохого» холестерина] холестерина и липидов в крови из-за содержащихся в них бета-глюканов».

Одним из таких факторов является нездоровое питание, особенно с высоким содержанием насыщенных жиров.Чем менее обработан овес, тем больше в нем содержится бета-глюканов, которые обладают свойствами снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности.Другие продукты, богатые бета-глюканом, — это грибы шиитаке и майтаке, которые больше всего улучшают уровень холестерина.Ранее МедикФорум писал о признаках чесотки.

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