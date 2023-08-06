Врач Андреева: нарушенный кишечный микробиом обостряет псориаз

80 Фото: https://unsplash.com/photos/S-NrwbUgNrU
Врач Андреева: нарушенный кишечный микробиом обостряет псориаз


Микробиом кишечника оказывает значительное влияние на тех, у кого есть аутоиммунное заболевание, такое как псориаз.


Кишечный микробиом относится к коллекции миллионов микробов, которые живут внутри нашего кишечного тракта.

«Бактерии играют вспомогательную роль в кишечнике, укрепляя кишечный барьер, помогая пищеварению и создавая необходимые молекулы и витамины, которые иначе организм не может производить. Иммунная система кишечника содержит от 70 до 80 процентов иммунных клеток организма», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Существует «ось кишечник-кожа», что означает, что кишечник может оказывать «значительное влияние» на другие части тела, например на кожу. Микробиом кишечника может влиять на состояние кожи.


Кишечный микробиом влияет на долголетие


Исследования показывают, что здоровый баланс кишечных бактерий необходим для оптимального здоровья кожи, создания метаболического и иммунного гомеостаза.

Исследования указывают на то, как изменения микробиома кишечника связаны с обострением воспалительных заболеваний кожи, таких как экзема, псориаз и другие. Поскольку псориаз является воспалительным заболеванием, людям, страдающим этим заболеванием, скорее всего, будут полезны про- и пребиотики.

«Попробуйте пищевую добавку с живыми бактериями, чтобы улучшить здоровье кишечника».


Ученые связали ДНК человека с кишечным микробиомом


Псориаз считается сложным кожным заболеванием, поэтому универсального подхода к лечению не существует. У людей с этим заболеванием будут свои уникальные триггеры и тяжесть симптомов.


Ранее МедикФорум писал о снижении холестерина.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Исследование: пересадка кала оздоравливает кишечный микробиом
Кишечный микробиом помогает в лечении целиакии
Ученые выяснили, как кишечный микробиом переносится от матери к ребенку
Теги : советы врачей, псориаз, кишечный микробиом
Гастроэнтеролог Чайка: не стоит отказываться полностью от «вредного» сливочного масла
Нутрициолог Строков назвал фрукты, которые снижают уровень сахара в крови
Диетолог Пономарева объясняет, можно ли пить колу без сахара