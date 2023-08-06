Врач Андреева: нарушенный кишечный микробиом обостряет псориаз

«Бактерии играют вспомогательную роль в кишечнике, укрепляя кишечный барьер, помогая пищеварению и создавая необходимые молекулы и витамины, которые иначе организм не может производить. Иммунная система кишечника содержит от 70 до 80 процентов иммунных клеток организма», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Попробуйте пищевую добавку с живыми бактериями, чтобы улучшить здоровье кишечника».

Кишечный микробиом относится к коллекции миллионов микробов, которые живут внутри нашего кишечного тракта.Существует «ось кишечник-кожа», что означает, что кишечник может оказывать «значительное влияние» на другие части тела, например на кожу.Исследования показывают, что здоровый баланс кишечных бактерий необходим для оптимального здоровья кожи, создания метаболического и иммунного гомеостаза.Исследования указывают на то, как изменения микробиома кишечника связаны с обострением воспалительных заболеваний кожи, таких как экзема, псориаз и другие. Поскольку псориаз является воспалительным заболеванием, людям, страдающим этим заболеванием, скорее всего, будут полезны про- и пребиотики.Псориаз считается сложным кожным заболеванием, поэтому универсального подхода к лечению не существует. У людей с этим заболеванием будут свои уникальные триггеры и тяжесть симптомов.Ранее МедикФорум писал о снижении холестерина.

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