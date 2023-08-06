Врач Андреева: нарушенный кишечный микробиом обостряет псориаз
Микробиом кишечника оказывает значительное влияние на тех, у кого есть аутоиммунное заболевание, такое как псориаз.
Кишечный микробиом относится к коллекции миллионов микробов, которые живут внутри нашего кишечного тракта.
«Бактерии играют вспомогательную роль в кишечнике, укрепляя кишечный барьер, помогая пищеварению и создавая необходимые молекулы и витамины, которые иначе организм не может производить. Иммунная система кишечника содержит от 70 до 80 процентов иммунных клеток организма», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Существует «ось кишечник-кожа», что означает, что кишечник может оказывать «значительное влияние» на другие части тела, например на кожу. Микробиом кишечника может влиять на состояние кожи.
Исследования показывают, что здоровый баланс кишечных бактерий необходим для оптимального здоровья кожи, создания метаболического и иммунного гомеостаза.
Исследования указывают на то, как изменения микробиома кишечника связаны с обострением воспалительных заболеваний кожи, таких как экзема, псориаз и другие. Поскольку псориаз является воспалительным заболеванием, людям, страдающим этим заболеванием, скорее всего, будут полезны про- и пребиотики.
«Попробуйте пищевую добавку с живыми бактериями, чтобы улучшить здоровье кишечника».
Псориаз считается сложным кожным заболеванием, поэтому универсального подхода к лечению не существует. У людей с этим заболеванием будут свои уникальные триггеры и тяжесть симптомов.
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