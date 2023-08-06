Врач Захарова: эти продукты и напитки помогут вашим почкам хорошо функционировать

Здоровье почек должно вызывать у нас особую озабоченность. Почки выполняют важные функции в организме, такие как детоксикация.









Поэтому здоровый образ жизни должен быть само собой разумеющимся. В дополнение к адекватному потреблению жидкости, по крайней мере, 1,5-2 литра в день, это также включает диету с низким содержанием соли и белков. Следует также избегать избытка калия, натрия и фосфатов.

Питайтесь правильно: на благо здоровья почек

"Производительность почек снижается из-за болезни, возраста, приема некоторых лекарств или токсинов, таких как алкоголь и никотин. В результате могут возникнуть заболевания почек, такие как почечная недостаточность и хроническая болезнь почек", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.





Советы от врача Захаровой

"Полагайтесь на диету с низким содержанием соли и белка и свежие продукты. Ограничьте потребление белка до 0,6–1 грамма на килограмм массы тела. Больше внимания уделяйте растительным белкам, имеющим высокую биологическую ценность".

Почки отвечают за выведение продуктов метаболизма и токсинов с мочой. Кроме того, орган регулирует водно-электролитный баланс.Почкам нужно достаточное количество, чтобы их постоянно «продували» и, таким образом, они могли выводить наружу расщепленные токсины. Соответственно, вы должны выпивать не менее 1,5–2 литров в день — желательно в виде воды или несладкого чая.100 миллилитров свежевыжатогополезны для почек. Говорят, что содержащиеся цитраты предотвращают образование камней в почках. Вы можете использовать сок, например, чтобы придать воде или чаю свежую нотку.Ешьтекаждый день Содержащийся в нем пектин поддерживает функцию почек, снижая уровень холестерина и регулируя уровень сахара в крови.Ранее МедикФорум писал о пользе сливы.

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