Онколог Воробьев назвал 7 факторов, повышающих риск рака кишечника у людей моложе 50 лет

Возраст (от 35 до 49 лет)

Употребление алкоголя

Высокая страховая доплата (из-за этого люди реже обращаются за медицинской помощью)

Наличие родственника первой или второй степени, например родителя, брата, сестры или тети, с раком кишечника

Наличие высокого бремени болезни, например, курение

Нерегулярное использование статинов или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как аспирин или ибупрофен.

"Это важно, потому что оно ставит вопрос о том, следует ли и, возможно, как, проводить скрининг людей моложе 45 лет — младше возраста, рекомендованного для скрининга колоректального рака — на стол для рассмотрения вопроса о скрининге. Мы знаем, что рак толстой кишки в более молодом возрасте растет, хотя абсолютный риск все еще намного ниже даже в возрастной группе от 45 до 54 лет", - говорит Воробьев.

Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые укрепляют печень.



Он объяснил, что мужчины должны вместо этого сосредоточиться на факторах, чтобы увидеть, какие из них могут увеличить их риск.Тем не менее, это не означает, что мы не должны пытаться выявлять более молодых людей с повышенным риском для их проверки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.