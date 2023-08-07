Онколог Воробьев назвал 7 факторов, повышающих риск рака кишечника у людей моложе 50 лет

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Онколог Воробьев назвал 7 факторов, повышающих риск рака кишечника у людей моложе 50 лет


Онколог назвал выявило семь факторов, которые могут подвергать молодых мужчин более высокому риску.



Онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум назвал семь факторов, значительно повышающих риск у мужчин:
  • Возраст (от 35 до 49 лет)
  • Употребление алкоголя
  • Высокая страховая доплата (из-за этого люди реже обращаются за медицинской помощью)
  • Наличие родственника первой или второй степени, например родителя, брата, сестры или тети, с раком кишечника
  • Наличие высокого бремени болезни, например, курение
  • Нерегулярное использование статинов или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как аспирин или ибупрофен. 

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Он объяснил, что мужчины должны вместо этого сосредоточиться на факторах, чтобы увидеть, какие из них могут увеличить их риск.

"Это важно, потому что оно ставит вопрос о том, следует ли и, возможно, как, проводить скрининг людей моложе 45 лет — младше возраста, рекомендованного для скрининга колоректального рака — на стол для рассмотрения вопроса о скрининге. Мы знаем, что рак толстой кишки в более молодом возрасте растет, хотя абсолютный риск все еще намного ниже даже в возрастной группе от 45 до 54 лет", - говорит Воробьев.


Тем не менее, это не означает, что мы не должны пытаться выявлять более молодых людей с повышенным риском для их проверки.


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