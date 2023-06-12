Онколог Воробьев назвал лучшие продукты для профилактики рака

"Продукты с высоким содержанием кальция, а также красное и обработанное мясо и алкоголь связаны с болезнью. И теперь новое исследование выявило определенные продукты, которые могут снизить риск", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Это показало, что у больных раком предстательной железы были низкие уровни лютеина, ликопина, альфа-каротина и селена и высокие уровни железа, серы и кальция по сравнению с контрольной группой".

Считается, что существует ряд факторов, повышающих риск развития заболевания. Как и во многих других заболеваниях, диета является одним из таких факторов.Согласно двум исследованиям «радужная» диета из разноцветных фруктов и овощей — лучший способ предотвратить рак простаты.Подобно средиземноморской диете, ученые обнаружили, что диета, богатая микронутриентами, не только снижает ваши шансы на развитие рака простаты, но и ускоряет выздоровление у мужчин, которые проходят лучевую терапию по поводу этого заболевания.Подчеркивается важность средиземноморской или азиатской диеты, включающей эти продукты.В рамках исследования были собраны и проанализированы образцы плазмы 116 представителей европеоидной расы с поздним началом рака предстательной железы и 132 человек из контрольной группы населения южной Австралии, которые были проанализированы на концентрацию питательных микроэлементов.Рационы с высоким содержанием молочных продуктов и низким содержанием витамина Е, содержащиеся в растительных маслах, орехах, семенах, фруктах и ​​овощах, также могут увеличить риск.Ранее МедикФорум писал о вреде алкоголя.

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