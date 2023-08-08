Врач Андреева: сделайте эти 6 анализов крови, чтобы проверить здоровье организма

«Мой девиз: никогда не быть слишком молодым или слишком старым для хорошего здоровья», — говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Возьмите на себя ответственность за собственное здоровье





«В целом стандартное наблюдение за здоровьем среднего человека оставляет желать лучшего. Мы просто недостаточно активны в проверке и обнаружении факторов риска смертельных заболеваний», - предупреждает терапевт.

«Многое может пойти не так за год или два между визитами к врачу, а отсутствие постоянного внимания или прокрастинация могут вас убить».





Сделайте шесть анализов крови и отнеситесь к ним серьезно

«Почти невозможно достичь оптимального здоровья, не делая периодические снимки внутренней работы вашего тела, которые могут быть предоставлены лабораторными тестами, которые точно определят любые факторы риска».

«Я бы настоятельно рекомендовала этот анализ вместо стандартного профиля липидов, если у вас высокое кровяное давление, диабет или семейная история сердечных заболеваний или инсульта».

Хотя консультация с врачом необходима люди должны прислушиваться к своему телу и определять риски.Например, важно высокое кровяное давление и инсулин. Она рекомендует всем самостоятельно следить дома за ранними признаками этих потенциально смертельных проблем.Люди должны серьезно относиться к анализу крови, так как это потенциально может снизить риск сердечного приступа и инсульта.Андреева рекомендует провести шесть анализов крови, чтобы предотвратить возрастные заболевания.Этот тест дает приблизительное представление о соотношении «хорошего» и «плохого» холестерина, сказал он.измеряет все компоненты стандартного профиля липидов и углубляется, сегментируя холестерин на подтипы.Андреева пояснил, что у пациентов с ожирением и метаболическим синдромом повышен уровень СРБ, что является фактором риска ишемической болезни сердца, гипертонии, диабета 2 типа и атерогенной дислипидемии.Этот тест измеряет, насколько хорошо уровень сахара в крови контролировался в течение нескольких недель или месяцев.По словам терапевта, существуют доказательства того, что дефицит витамина D3 связан с инсультом, резистентностью к инсулину, деменцией при болезни Альцгеймера, ишемической болезнью сердца и раком. Пройдите тест и при необходимости вмешайтесь, так как невыполнение этого предрасполагает к различным заболеваниям.Ранее МедикФорум писал о пользе сливочного масла.

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