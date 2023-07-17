Врач Андреева: добавление двух видов семян в пищу помогают контролировать давление

«В клинических исследованиях потребление определенных семян было связано с улучшением маркеров здоровья сердца. Они могут помочь улучшить липидный профиль, уменьшить воспаление, снизить кровяное давление и поддержать здоровье сердца», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Семена конопли

Семена тыквы

«Они также содержат полезные для сердца мононенасыщенные жиры, клетчатку и антиоксиданты».

Высокое кровяное давление, или гипертония, является фактором риска ряда смертельных осложнений, от сердечных приступов до инсультов. К счастью, разумный выбор диеты — одно из лучших средств защиты от высоких показателей, которое вы можете добавить в свой арсенал.Добавление определенных семян в пищу может помочь контролировать кровяное давление.Семена конопли, богатые омега-3 и омега-6 жирными кислотами, способствуют поддержанию здорового баланса жиров в организме.Они также содержат аргинин, аминокислоту, которая способствует выработке оксида азота, который помогает расслабить кровеносные сосуды и поддерживать нормальное кровяное давление.Андреева рекомендовала ежедневно съедать от двух до трех столовых ложек семян, что эквивалентно 30-45 граммам.Семена тыквы являются мощным источником магния, который играет «решающую роль» в регулировании артериального давления и поддержании здоровья сердца.Когда дело доходит до количества, необходимого для получения пользы для здоровья, Адреева посоветовала стремится потреблять от 30 до 60 граммов тыквенных семечек.Ранее МедикФорум писал о симптомах опухоли мозга.

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