Врач Андреева: добавление двух видов семян в пищу помогают контролировать давление

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Врач Андреева: добавление двух видов семян в пищу помогают контролировать давление


Врач объясняет, что употребление в пищу этих семян может помочь регулировать высокое кровяное давление с помощью следующих механизмов.


Высокое кровяное давление, или гипертония, является фактором риска ряда смертельных осложнений, от сердечных приступов до инсультов. К счастью, разумный выбор диеты — одно из лучших средств защиты от высоких показателей, которое вы можете добавить в свой арсенал.

Добавление определенных семян в пищу может помочь контролировать кровяное давление.

«В клинических исследованиях потребление определенных семян было связано с улучшением маркеров здоровья сердца. Они могут помочь улучшить липидный профиль, уменьшить воспаление, снизить кровяное давление и поддержать здоровье сердца», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Семена конопли


Семена конопли, богатые омега-3 и омега-6 жирными кислотами, способствуют поддержанию здорового баланса жиров в организме.

Они также содержат аргинин, аминокислоту, которая способствует выработке оксида азота, который помогает расслабить кровеносные сосуды и поддерживать нормальное кровяное давление.


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Андреева рекомендовала ежедневно съедать от двух до трех столовых ложек семян, что эквивалентно 30-45 граммам.

Семена тыквы


Семена тыквы являются мощным источником магния, который играет «решающую роль» в регулировании артериального давления и поддержании здоровья сердца. 

«Они также содержат полезные для сердца мононенасыщенные жиры, клетчатку и антиоксиданты».


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Когда дело доходит до количества, необходимого для получения пользы для здоровья, Адреева посоветовала стремится потреблять от 30 до 60 граммов тыквенных семечек.



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