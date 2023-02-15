«Я не могу не подчеркнуть, насколько важно попытаться снизить ваши цифры. Даже снижение артериального давления на 5 мм рт. ст. может снизить риск сердечного приступа или инсульта примерно на 10 процентов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Авокадо

Ферментированные молочные продукты

Картофель

Бобовые

«Но повышение уровня калия не означает, что вы можете начать посыпать солью все подряд».

«Исследования показывают, что люди с высоким кровяным давлением, как правило, имеют менее разнообразные кишечные бактерии».

Потребление соли является одним из ключевых факторов повышения артериального давления, поэтому продукты, богатые калием, помогают снизить скорость чтения.СолькотораяПотребление продуктов, богатых калием, помогает противостоять такой реакции за счет увеличения количества натрия (основной компонент соли), который выделяется с мочой. Кроме того, калий помогает расширить кровеносные сосуды, что означает, что через них проходит больше места для крови.Хорошие источники включают бананы и тунец (вид, который не консервируется в рассоле), но врач Андреева выделила другие продукты, богатые калием, такие как:Вместо этого люди должны стремиться потреблять менее 6 г соли в день, чтоВот почему важно «проверять этикетки» — это пища с высоким содержанием соли, если в ней содержится более 1,6 г соли (или 0,6 г натрия).А менее разнообразные кишечные бактерии связаны с воспалением. Воспаление может раздражать кровеносные сосуды и, в свою очередь, повышать кровяное давление.Ранее МедикФорум писал о признаках инсульта.

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