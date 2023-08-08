Профессор Малышева: внезапная одышка может быть признаком порока сердца

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одышка

Доктор медицинских наук Елена Малышева: внезапно возникающая одышка бывает связана с патологией сердца.

Профессор Малышева заявила:

«Сильная одышка может появиться из-за порока сердца – п пролапсе митрального клапана».

Митральный клапан находится между левым предсердием и левым желудочком. В случае заболевания его створки при сокращении желудочка начинают выпячиваться или провисать в область левого предсердия. Доктор Малышева отметила, что это порок сердца носит характер бессимптомного заболевания. Людям с ним важно регулярно обследоваться, контролировать свое состояние здоровья.

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Коллега врача, кардиолог Герман Гандельман в свою очередь предупредил, что неожиданное для человека возникновение одышки может быть очень тревожным явлением, игнорировать которое нельзя. Внезапная одышка может быть признаком разных проблем с сердцем. Кардиолог Гандельман порекомендовал обязательно обратиться к врачу, если она появляется при небольших усилиях и нагрузке (например, когда человек поднимается на второй этаж).

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«Если внезапно появляется одышка при незначительной физической нагрузке, одышка в покое, это требует неотложного обращения к кардиологу и произведения эхокардиографии», - констатировал медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезни сердца могут развиваться как последствие приема обезболивающих.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Малышева
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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Теги : одышка, болезни сердца, Елена Малышева, Герман Гандельман
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