Употребление молочных продуктов содействует защите от преждевременной смерти

«Наши результаты показывают, что до двух порций молочных продуктов в день, в основном полножирных, можно включить в здоровую диету», - сказал ведущий автор исследования, доктор. Эндрю Менте.

2-3 порции фруктов в день

2-3 порции овощей в день

3-4 порции бобовых в неделю

7 порций орехов в неделю

от 2 до 3 порций рыбы в неделю.

14 порций молочных продуктов (в основном жирных, но не масла или жирных сливок) в неделю.

Включение жирных молочных продуктов в рацион питания содействует защите организма от преждевременной смерти – к таком выводу пришли ученые из Исследовательского института здоровья населения Университета Макмастера в Гамильтоне (Канада). Результаты их исследования опубликовал European Heart Journal.По мнению эксперта, необходимо переоценить сложившийся в последнее время пищевой тренд избегать жирных молочных продуктов.В основу анализа ученых легла информация, полученная в ходе глобального исследовательского проекта PURE с участием почти 150 тысяч человек из 21 страны. Специалисты изучили сведения о них, собранные за более чем 9 лет. За это же время среди испытуемых было зафиксировано свыше 15 тысяч смертей и более 40 тысяч сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые проанализировали, как связаны у обследуемых людей особенности питания, болезни и смертность. Таким образом исследователи определили, что употребление некоторых продуктов коррелирует с более крепким здоровьем, благодаря которому улучшается защита от преждевременной смерти.Вот что по их мнению должно входить в «рацион долголетия»:Доктор Эндрю Менте заявил, что здоровое питание предполагает в первую очередь стремление употреблять в пищу больше здоровых продукты, а не практику каких-то пищевых ограничений. По этой причине нужно есть в том числе жирные молочные продукты, такие как цельное молоко и сыр.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, из-за каких особенностей питания возникают мешки под глазами.

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