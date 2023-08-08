Онколог Истомин: слабость с беспричинным похудением требуют обязательного обследования

«В первую очередь на болезнь может указывать чувство слабости, которое остается даже после отдыха», - поделился он с Тульской службой новостей.

«Особенно важно прислушиваться к себе, чтобы не упустить время, необходимое для лечения. Даже при слабых и неочевидных симптомах следует обращаться к врачу», - констатировал онколог Дмитрий Истомин.

Онколог Истомин напомнил, что развитие злокачественных опухолей в организме может долгое время оставаться бессимптомным. Он подчеркнул, что к своему телу и самочувствию следует относиться с особой чуткостью, так как самые безобидные и несерьезные на первый взгляд явления могут оказаться симптомом тяжелого заболевания, включая рак.Врач объяснил, в каких случаях нужно обязательно обращаться к медикам за обследованием.Также онколог Истомин отметил, что помимо постоянной или необычной слабости обязательного обследования требует беспричинное похудение, когда вес уменьшается вне какой-либо связи с питанием, образом жизни.Другим новым для человека состоянием может быть изменение аппетита, влияющее и на его пищевые привычки. Подобным образом склонен проявлять себя рак желудка. Кроме того, нужно всегда обращать внимание на кашель, поскольку он бывает индикатором неблагополучного состояния легких. В частности, у курильщиков при развитии рака легкого кашель становится другим.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неожиданно возникающая у человека одышка может оказаться признаком имеющегося у него порока сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.